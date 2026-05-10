ממצלמת הרחפן: חיזבאללה חושף תיעוד פגיעה ישירה בכיפת ברזל

ארגון הטרור חיזבאללה חושף תיעוד מטריד המצביע על הקושי הגדול בהתמודדות עם איום הרחפנים בדרום לבנון, בסרטון שפורסם ניתן לראות פגיעה ישירה של רחפן נפץ במתחם סוללת כיפת ברזל בצפון הארץ

בתיעוד שפורסם על ידי ארגון הטרור ניתן לזהות מה שנראה כשתי פגיעות שונות על אותו מתחם, ראשית נראית פגיעה ישירה על ידי רחפן נפץ על סוללת המיירטים עצמה, ולאחר מכן במה שנראה כמקרה נפרד, נראית פגיעה במתחם הסוללה כאשר פועלים בו חיילים, ככל הנראה בזמן חידוש מלאי המיירטים של הסוללה, או שייתכן כי מדובר במתקפה כפולה בה פגע חיזבאללה בסוללה עצמה, חיכה להגעת כוחות למקום ואז ביצע פגיעה נוספת.