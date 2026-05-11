ציידי המחבלים: כשהמחבל יוצא, אנחנו סוגרים עליו עם הרחפן

יחידת החשיפה והתקיפה, מפעילה את הרחפנים ההתקפיים של צה"ל בלבנון. בשיחה עם הלוחמים הם מסבירים את השיטה בלחימה מול חיזבאללה: "הם עכברים, ומתחבאים, המשימה שלנו להוציא אותם ממחבוא ולהרוג אותם"

מעבר לגבול ישראל לבנון יושבת חטיבה 226. כבר כמה שבועות שהם תופסים את הגזרה המערבית בין ראש הנקרה לצור.

בתוך החטיבה יש יחידת חשיפה תקיפה (חת"ק) שמפעילה את רחפני התקיפה נגד מטרות. ישבנו לראיון עם מפקד החת"ק, רס"ן במיל' א' ועם מפקד צוות רס"ל איתי.

התפקיד שלהם הוא לפגוע במערך האש של חיזבאללה. להשמיד את איום הנ.ט, לפגוע עד כמה שיותר בתשתיות ובמחבלים ולהרחיק את האיום על מדינת ישראל. פגשנו שניים מהם.

רחפן רודף אחרי מחבלים ומחסל אותם (דובר צה"ל)

בתחילת הראיון אני שואל על איום הרחפנים. רק היום הותר לפרסום דבר נפילתו של לוחם צהל רס"ב (מיל') אלכסנדר גלובניוב הי"ד מתפוצצות רחפן נפץ בתוך שטח ישראל.

מה זה אומר תקיפה ויכולת אש בתקופה כזו?

התכלית שלנו, לחשוף את האויב בכל מיני רבדים, אחרי שחושפים אותו, אנחנו עוברים לשלב התקיפות ולסגור מעגל בצורה מהירה.

האויב חשוף לזמן מאוד קצר ולכן אנחנו סוגרים מעגל מהר. יש לנו מספר צוותים שפועלים ביחד במקביל, צוות אחד מזהה, השני מוכן לתקיפה והשלישי סוגר תצפית מלמעלה. זהו קרב בעיקר על הזמן.

אתם יחידה בתוך חטיבה 226?

כן, המח"ט הוא המפקד שלי, אנחנו מגיעים לקו חזית, כמה שיותר לסגור מעגל. כרגע אנחנו בגזרה מערבית כ-10 קילומטרים בתוך שטח לבנון.

והצלחתם להסיר את האיום של הנ.ט. משטח ישראל?

המשימה שלנו לוודא שאין איום נ.ט על תושבי הצפון, אנחנו עומדים בזה. אבל כרגע, כשאנחנו בתוך השטח, יש איומים על כוחותינו.

אתם רואים מחבלים בשטח?

הם עכברים, ומתחבאים, המשימה שלנו להוציא אותם ממחבוא ולהרוג אותם, וככה אנחנו סוגרים עליהם מעגלים, גדענו להם את הלוגיסטיקה ואז הם נהיים רעבים ויוצאים החוצה.

המלחמה הזו הביאה את איום הרחפנים

זה נראה שכרגע נושא הרחפנים הוא האויב הכי גדול, מה הפיתרון שלכם?

בסוף מלחמה מביאה איתה איומים, פעם זה היה חץ וקשת, אחרי זה טנקים, ארטילריה ועכשיו רחפנים. כל עוד זה על חיילנו ולא על אזרחים זה בסדר, לכן אנחנו פה.

הרחפנים שלכם יכולים לפגוע ברחפנים שלהן?

אנחנו לא מתעסקים ביירוט, אנחנו מתעסקים בתצפית ותקיפה על שטח מסוים. אנחנו לומדים יותר על האויב, ותוקפים אותו. יש כוחות שהמשימה שלהם לדאוג לרחפנים, כשאנחנו יותר מתוחכמים מהאויב - האויב פחות מצליח לפגוע בנו. בזה אנחנו מתקדמים. כל הצלחה שלנו זה פחות פגיעה בכוחות.

תתאר לי איך נראה השטח 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון

אני מסתכל קדימה, איפה שאני לא נמצא, בגב שלנו יש כוחות שמטהרים את המרחב ומוודאים שאין רובה קלאץ' אחד, שאין איום פשיטה ואין איום נ.ט.

ואיך נראה היום שלכם?

ת: יש איומים לא רק רחפנים, את הכל אנחנו עושים בשגרה מבצעית. אנחנו עושים הגנה, לצוות שלי, יש עמדות שאנחנו מפעילים, ביחד כולנו בצוות מנגנים, ביחד מביאים תועלת גבוהה אחד לשני, ביחד שומרים על רצף, מהשנייה שאנחנו נכנסים עד שיוצאים דואגים שכל מחבל שמרים את הראש נתקף, ורואים שהאויב מצליח פחות.

הופתעתם ממשהו?

תמיד כשאנחנו נכנסים, אנחנו אומרים שאנחנו לא מזלזלים באויב, ודאי אנחנו יודעים שאנחנו טובים יותר, ידענו מה הוא ינסה לעשות, לא משהו שלא נערכנו אליו, כל פעם שהאויב ניסה להרים את הראש הוא חטף.

צריך להגיד שהיחידה שלנו, עם זה שאנחנו לא מזלזלים בו, היחידה מכירה את האויב היטב, צברנו המון ימי מילואים בגזרת לבנון, למדנו איך האויב מתנהג ופועל וככה אנחנו גם יודעים להכין את עצמנו היטב. את הכל אנחנו עושים עם מודיעין אבל יש יחידה שבאה מאוד מוכנה.

ומי האנשים שמאיישים את היחידה?

כולם ביחידה מהיחידות המובחרות, אנשי מילואים, הרבה מהייטק, מהנדסים, כור ההיתוך הזה מייצר יחידה שחושבת ומתחקרת ומנסה לחקות אותו ובזכות זה אנחנו מחסלים את המחבלים.

היחידה כבר פעם שביעית במילואים, היופי של האנשים, אזרחים נהדרים נרתמים, בסוף זה מה שמביא לסגירת מעגל מדהימה.