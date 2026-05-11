הסכם פשרה סודי לעובדת שתבעה את שרה נתניהו

הסכם פשרה סודי: המדינה וחברת כוח אדם שילמו עשרות אלפי שקלים לעובדת במשרד ראש הממשלה, שטענה ששרה נתניהו זרקה עליה עגבניות וזיתים. כך דיווח היום (שני) כתב כאן חדשות מיכאל שמש.

לפי הדיווח, הסכם הפשרה נחתם בעקבות תביעה שהוגשה לפני מספר חודשים לבית הדין לעבודה בירושלים. במסגרת התביעה טענה ש׳, אם חד-הורית בת 49 שעבדה במשרד ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, כי סבלה מיחס משפיל ומבזה מצד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו במספר הזדמנויות.

העובדת טענה כי באחת התקריות, לאחר שהגישה לבני הזוג נתניהו ארוחת בוקר, שרה נתניהו לא הייתה מרוצה מהאופן שבו חתכה את הסלט - והשליכה לעברה זיתים ועגבניות שפגעו בבגדיה. עוד טענה כי שרה נתניהו צעקה עליה, בנוכחות ראש הממשלה, ואמרה לה שהיא ״לא אוהבת את בעלה״ ומנסה לפגוע בהם.

כאמור, בשבוע שעבר נחתם הסדר פשרה חסוי בתיק, שבמסגרתו קיבלה העובדת פיצוי של עשרות אלפי שקלים בתמורה להסרת התביעה נגד המדינה וחברת כוח האדם. מטעמה של שרה נתניהו לא נמסרה תגובה לדיווח.