מיכאל שמש נפרד: "כואב לי"

העיתונאי מיכאל שמש שעוזב את תאגיד השידור הישראלי אחרי 9 שנים, נפרד: "כואב לי לעזוב מקום כזה"

לאחר שפורסם אמש (רביעי) כי העיתונאי מיכאל שמש עוזב את תאגיד השידור הישראלי ועובר לערוץ 13, מיכאל שמש מפרסם פוסט פרידה.

בהודעתו הוא כתב: "‏זה יום מרגש עבורי. נכנסתי בשערי תאגיד השידור לפני 9 שנים, בניגוד לכל תחזית או ציפייה אפשרית, בזכות כמה אנשים טובים ומנהלים אמיצים שהאמינו ותמכו בי. ‏הנהלות ועורכים התחלפו, חברים קרובים עזבו, אבל תאגיד השידור תמיד היה עבורי בית. אני לא רואה בזה דבר מובן מאליו, וכואב לי לעזוב מקום כזה, עם חברים קרובים, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ובעיקר אנשים שאני מאוד אוהב.

‏יחד עם זאת, ברמה האישית, אחרי 9 שנים, הרגשתי שצריך לעשות שינוי. שינוי מקצועי, שאני מקווה שישפיע לטובה על עבודתי העיתונאית. בסופו של דבר, מה שאני אוהב לעשות זה להביא לכם ידיעות ופרסומים בלעדיים – וכמה שיותר. ‏התשוקה שלי לזה לא השתנתה בכלל. היא רק מתגברת עם המעבר לערוץ 13, שעובר בימים אלה שינוי משמעותי, שאני מאמין שיביא בשורה גדולה לצופים ולמסך שלכם".