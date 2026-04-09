עובדת בבית רה"מ נגד שרה נתניהו: "זרקה עליי זיתים ועגבניות"

בית הדין לעבודה דחה את התביעה נגד שרה נתניהו

צילום: (צילום: אוליביה פיטוסי/פלאש90)

פרשה חדשה סביב יחסי העבודה בסביבת משפחת נתניהו נחשפת היום (חמישי): עובדת מזנון במשרד ראש הממשלה תובעת בבית המשפט לעבודה בירושלים, בטענה שפוטרה מעבודתה שלא כדין. העובדת, אם חד-הורית בת 49 המועסקת בתפקידה כשנתיים, טוענת כי עילת הפיטורים האמיתית היא ש"סר חינה" בעיני אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו כך נחשף בחדשות 12.

העובדת חושפת שעברה מסכת קשה של התעמרות. לטענתה, במהלך עבודתה במשרד, שבה הייתה אחראית בפועל לכל היבטי ההסעדה של ראש הממשלה, היא חוותה "עלבון, פגיעה בכבודה, השפלה קשה, הקטנה וביזוי". עוד היא מתארת סביבת עבודה עוינת המאופיינת באווירה של פחד מתמיד מפני אשת ראש הממשלה.

"חתיכות עגבנייה וזיתים לעיני ראש הממשלה"

בפנייתה מפרטת העובדת שני אירועים קשים במיוחד שאותם חוותה לטענתה. התקרית החריגה ביותר התרחשה במהלך משמרת בוקר. העובדת מתארת כיצד התבקשה על ידי ראש הממשלה לגשת למטבח ולהכין ארוחת בוקר עבורו ועבור רעייתו.

על פי התצהיר, העובדת הכינה ארוחה שכללה חביתה וסלט, ונכנסה לחדר העבודה של ראש הממשלה עם המגש. באותה עת שהתה בחדר גם שרה נתניהו. כאשר הביטה אשת ראש הממשלה בארוחה שהוגשה, היא הגיבה בזעם רב. לטענת העובדת, נתניהו הטיחה בה בכעס כי כמות העגבניות, הבצל והזיתים בסלט "גדולה מדי".

האירוע לא הסתיים בצעקות בלבד. העובדת טוענת כי בפרץ הזעם, לקחה אשת ראש הממשלה חתיכות עגבנייה וזיתים מתוך המגש וזרקה אותם לעברה. התקרית המשפילה התרחשה, לטענתה, בנוכחותו המלאה ועיניו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

האירוע השני המוזכר בבקשה מתאר גם הוא דפוס של התפרצויות זעם וצעקות סביב סוגיות שוליות הקשורות בהגשת המזון, שהותירו את העובדת רועדת, מושפלת ופגועה, עד שהובילו בסופו של דבר להפסקת עבודתה בטענות שווא, כביכול.