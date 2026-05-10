תוך 24 שעות: מעל 20 תשתיות חיזבאללה הותקפו בלבנון

בצל המשך שיגור רחפני הנפץ מצד חיזבאללה - פעילות צה"ל בדרום לבנון נמשכת. לאורך היום (ראשון), צה"ל תקף במספר מרחבים בדרום לבנון יותר מ-20 תשתיות טרור, ובהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, ומבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלים מארגון הטרור.

צפו בתיעוד :

פעילות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

כזכור, אמש דווח כי במהלך השבוע האחרון חוסלו למעלה מ-30 מחבלי חיזבאללה והושמדו כ-70 מטרות טרור בדרום לבנון. כוחות אוגדה 146 פעלו במרחב שדרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה להסיר את האיום הישיר מעל יישובי הצפון ולמנוע חדירות או ירי לעבר שטח ישראל. במקביל, צוות הקרב של חטיבה 551 פעל בפיקוד האוגדה וביצע סריקות נרחבות לאיתור אמצעי לחימה וסיכול חוליות טרור בשטח לבנון.

באחת הפעילויות המבצעיות שהתרחשה במהלך השבת, זיהו הכוחות מחבל שהתקרב לעברם באופן שסיכן את ביטחון הלוחמים והיווה איום מיידי. זמן קצר לאחר הזיהוי, הכווינו הכוחות כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבל ובכך הוסר האיום. במקביל, הותקפו עשרות מטרות תשתית ששימשו את חיזבאללה להיערכות לירי, מצבורי נשק ועמדות תצפיות.