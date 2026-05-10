המצוד בלבנון: 70 מטרות הושמדו ו-30 מחבלים חוסלו בשבוע

חיל האוויר חיסל עשרות מחבלים, בהם מחבל שזוהה כסכנה ממשית לכוחות. בתוך כך, חיל האוויר יירט רקטות ששוגרו למרחב הפעילות ללא צורך בהפעלת התרעות בעורף. המאמץ המבצעי נמשך להסרת כל איום כלפי אזרחי ישראל

כוחות צה"ל מאוגדה 146 השלימו שבוע עצימות של לחימה בדרום לבנון, במהלכו חוסלו למעלה מ-30 מחבלי חיזבאללה והושמדו כ-70 מטרות טרור. הלוחמים פועלים במרחב שדרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה להסיר את האיום הישיר מעל יישובי הצפון ולמנוע חדירות או ירי לעבר שטח ישראל.



הפעילות המורכבת משלבת כוחות חי"ר, הנדסה וסיוע אווירי צמוד, ומביאה לפגיעה משמעותית בתשתיות הארגון במרחב הסמוך לגבול ששימש כבסיס יציאה להתקפות.

במהלך השבוע האחרון, צוות הקרב של חטיבה 551 פעל בפיקוד האוגדה וביצע סריקות נרחבות לאיתור אמצעי לחימה וסיכול חוליות טרור בשטח לבנון. באחת הפעילויות המבצעיות שהתרחשה במהלך השבת, זיהו הכוחות מחבל שהתקרב לעברם באופן שסיכן את ביטחון הלוחמים והיווה איום מיידי.





דובר צה"ל





זמן קצר לאחר הזיהוי, הכווינו הכוחות כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבל ובכך הוסר האיום. במקביל, הותקפו עשרות מטרות תשתית ששימשו את חיזבאללה להיערכות לירי, מצבורי נשק ועמדות תצפיות.

יירוטים מעל אזור הפעילות

נוסף על הפעילות ההתקפית, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות שזוהו במרחב בו פועלים הכוחות בדרום לבנון. בצה"ל הבהירו כי על פי המדיניות המבצעית הנהוגה באזורי הלחימה לא הופעלו התרעות באזור, וזאת מתוך רצון לשמר את רציפות הפעילות המלחמתית והבנה שהיירוט אינו מהווה סכנה לעורף באותה נקודת זמן.



הצבא מדגיש כי פריסת הכוחות ופעולתם נעשות בהתאם להנחיות הדרג המדיני תוך מוכנות גבוהה לכל תרחיש של הסלמה או שינוי במתווה הלחימה בגזרה הצפונית.