פעם נוספת: רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בשטח ישראל, אין נפגעים

הפרה חמורה נוספת של הפסקת האש: דובר צה"ל אישר כעת (רביעי) כי רחפן נפץ של חיזבאללה נפל בסמוך לגבול לבנון בשטח מדינת ישראל. לא דווח על נפגעים באירוע.

זו הפעם השלישית מאז תחילת הפסקת האש שבה רחפן נפץ שמשוגר מלבנון פוגע בשטח ישראל, אחרי שתי תקריות שנרשמו ביום שישי האחרון - בהם נפצעו ארבעה בני אדם, ביניהם קצין צה"ל ולוחם במילואים. בצה"ל אמרו כי "זוהי הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה".

מוקדם יותר היום דווח כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי "תוצאות היירוט בבדיקה". לאחר שיגור המיירט, אזעקות צבע אדום נשמעו במושב שתולה בקו העימות בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקיפות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. בין היתר נאמר כי חיל האוויר יירט במהלך הלילה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל, והבוקר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית נוספת שאבד עימה המגע. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

כמו כן, במספר אירועים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחותינו.