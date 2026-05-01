תקרית נוספת: קצין ולוחם נפצעו מרחפן נפץ שנפל סמוך לגבול

קצין צה"ל ולוחם במילואים נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה ששוגר מלבנון ונפל סמוך לגבול. זו הפגיעה השלישית של רחפן נפץ בשעות האחרונות, כשעד כה נרשמו 6 פצועים בתקריות

איום הרחפנים נמשך: דובר צה"ל אישר כי חיזבאללה שיגר היום (שישי) רחפן נפץ נוסף שנפל במרחב צפון הארץ סמוך לגבול לבנון. שני חיילי צה"ל נפצעו באורח קל מהפגיעה, ביניהם קצין ולוחם מילואים.

בצה"ל אמרו כי שני הפצועים פונו לבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו. עוד נמסר כי האירוע מתוחקר, כשהובהר כי "מדובר בהפרה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה".

זו הפעם השלישית ביממה האחרונה שבה רחפן נפץ של חיזבאללה מביא לפצועים בישראל. הבוקר דווח על שני לוחמי צה"ל שנפצעו באורח קל מפגיעת רחפן דומה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כשהם פונו לבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

מספר שעות לאחר מכן דווח על רחפן נפץ נוסף שפגע ברכב סמוך למשגב עם והוביל לשריפה - כששני בני אדם נפצעו באורח קל באירוע. שני צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל גולן הוזעקו לזירה ופעלו לכיבוי הלהבות שאחזו ברכב בעקבות הפגיעה הישירה. הנפגעים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו להמשך קבלת סיוע רפואי.