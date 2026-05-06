מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה בדרום לבנון: "התוצאות בבדיקה"

מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, כשנאמר כי "תוצאות היירוט בבדיקה". אזעקות נשמעו במושב שתולה מחשש לנפילת שברי יירוט

הפרות הפסקת האש נמשכות: בצה"ל עדכנו כי מיירט שוגר הבוקר (רביעי) לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לדבריהם, "תוצאות היירוט בבדיקה".

בעקבות שיגור המיירט, אזעקות צבע אדום נשמעו במושב שתולה שבקו העימות. לפי דובר צה"ל, ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקיפות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. בין היתר נאמר כי חיל האוויר יירט במהלך הלילה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל, והבוקר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית נוספת שאבד עימה המגע. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

כמו כן, במספר אירועים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחותינו.