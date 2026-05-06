מספר מחבלים חוסלו: צה"ל תקף מבנים של חיזבאללה בדרום לבנון

אחרי שחיזבאללה שיגר במהלך הלילה רקטות, רחפני נפץ ופצמ"רים לעבר הכוחות בדרום לבנון, צה"ל תקף מבנים ששימשו את ארגון הטרור לצרכים צבאיים. מספר מחבלים חוסלו בתקיפה

התקיפות בלבנון נמשכות: חיל האוויר, בהכוונת כוחות חטיבה 226, תקף הלילה (רביעי) מספר מבנים ששימשו את חיזבאללה לצרכים צבאיים בדרום לבנון. זאת במטרה לסייע לכוחות הפועלים בפיקוד אוגדה 146.

לפי דובר צה"ל, המבנים הותקפו כשבתוכם פעלו מחבלים של ארגון הטרור לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. עוד נאמר כי בתקיפות חוסלו מספר מחבלים.

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

על פי הנתונים, במהלך היממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות של חיזבאללה בלבנון, בהם מחסן אמצעי לחימה, מבנים ששימשו את ארגון הטרור לצרכים צבאיים ותשתיות טרור נוספות.

במקביל נאמר כי חיזבאללה ממשיכים להפר את הפסקת האש, עם סדרה של תקיפות לעבר הכוחות בלבנון. במהלך הלילה, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל, והבוקר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית נוספת שאבד עימה המגע. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

כמו כן, במספר אירועים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחותינו.