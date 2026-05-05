טראמפ על איראן: "לא ניתן לחבורת משוגעים להחזיק בנשק גרעיני"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף את המשטר האיראני וטען כי "אי אפשר לתת לחבורה של משוגעים להחזיק בנשק גרעיני, אחרת העולם יהיה בצרות"

העימות נמשך: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף הערב (שלישי) את המשטר האיראני, כשהבהיר כי לא יאפשר לטהרן להגיע לנשק גרעיני.

"אלמלא התקיפות שלנו בחודש יוני, לאיראן כבר היה נשק גרעיני תוך שבועיים" אמר טראמפ בהצהרה לתקשורת מהבית הלבן. "אי אפשר לתת לחבורה של משוגעים להחזיק בנשק גרעיני, אחרת העולם יהיה בצרות. המזרח התיכון היה נעלם, ישראל הייתה נעלמת, והם היו מכוונים את המבט שלהם קודם לאירופה - ואז אלינו. אנחנו לא נאפשר להם לחפור ולהשיג את האורניום המועשר".

עוד התייחס לאפשרות של חידוש המלחמה באיראן, זאת לאחר שדווח כי הוא מתוסכל מהקיפאון במשא ומתן. עם זאת, טראמפ רמז בדבריו כי הוא לא רוצה לחזור לעימות רחב, כשטען כי "אני קורא לזה התכתשות כי לאיראן מעולם לא היה סיכוי. הם יודעים את זה. הם אמרו לי את זה כשדיברתי איתם. בתקשורת הם מדברים אחרת".