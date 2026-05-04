עוד תרמית? טראמפ משדר עסקים כרגיל אחרי הירי מאיראן

הנשיא טראמפ לא מתרגש מהירי על איחוד האמירויות, ומשדר עסקים כרגיל, למרות ההתפחויות הדרמטיות במפרץ

הנשיא טראמפ פרסם לפני זמן קצר הודעה נוספת ברשת החברתית, בעקבות שבירת הפסקת האש על ידי איראן וביצוע שורה של שיגורים אל עבר איחוד האמירויות ועומאן, כולל פגיעה בתשתיות הנפט של האמירויות בצפון-מזרח המדינה.

טראמפ פתח את הודעתו הרגועה במיוחד והודיע: "איראן לקחה כמה יריות לכיוון מדינות שאינן קשורות לסכסוך בקשר לתנועת ספינות במסגרת 'פרויקט החופש' (לפתיחת התנועה במייצרים) כולל פגיעה בספינה דרום קוריאנית".

"אולי כדאי שדרום קוריאה תצטרף ותעזור למשימה, אנחנו השמדנו 7 ספינות מהירות של איראן היום, זה כל מה שנשאר להם, חוץ מהפגיעה הספינה הדרום קוריאנית לא דווח על נזק נוסף תספינות שעברו בהורמוז".

טראמפ חתם את דבריו בלי התייחסות ישירה לאירועי השיגורים האחרונים והודיע: "מחר שר המלחמה וראש המטה הכללי יקיימ מסיבת עיתונאים, תקבלו שם תשובות להכל".