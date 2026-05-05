לפני הפגנה פרו-פלסטינית: הממשלה באזהרה חריגה לישראלים ביוון

משרד התפוצות פרסם הערב (שלישי) אזהרה לציבור הישראלי והיהודי ביוון, זאת לקראת לקראת קיום הפגנה פרו-פלסטינית בכיכר סינטגמה באתונה.

ההפגנה תוארה כעצרת סולידריות הקוראת לשחרור שני פעילים החברים במשט "Global Sumud", שלטענת המארגנים נעצרו על ידי הרשויות הישראליות במהלך יירוט ספינות של המשט בסמוך לכרתים בשבוע שעבר. ההפגנה מאורגנת על ידי ארגוני סולידריות פרו-פלסטיניים ביוון, שעוסקים בעיקר בארגון הפגנות, קמפיינים ציבוריים ופעילות כנגד מדינת ישראל וכן קוראים לחרמות ומשיכת השקעות מישראל.

"באמצעות המשל״ט הלאומי למאבק באנטישמיות שאנו מפעילים במשרד, המנטר שיח והתארגנויות באמצעים מתקדמים, זוהתה החרפה בשיח עוין ומתלהם סביב ההפגנה באתונה, אשר על בסיס ניסיון העבר עלולה להסלים לגילויי עוינות כלפי ישראלים ויהודים" אמר שר התפוצות עמיחי שיקלי. "בשל כך, משרד התפוצות מתריע בפני ישראלים ויהודים באזור לגלות ערנות יתרה. נמשיך לעקוב מקרוב, לעדכן בזמן אמת ולפעול יחד עם הגורמים הרלוונטיים לשמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל והקהילות היהודיות בכל מקום ומקום".

הפוסט שפורסם ברשת לקידום ההפגנה צילום: משרד התפוצות

אבי כהן סקלי, מנכ״ל משרד התפוצות, הסביר כי "מיקומה המרכזי ומיקודה במדיניות הישראלית עלולים להגביר את הסבירות לפגיעה כלפי ישראלים או יהודים, שמציגים סמלים ישראליים. המידע הועבר לגורמים הרלוונטיים על פי נוהל המתקיים בין המשרדים. הסיכון מועצם עוד יותר בשל אופי ההפגנה והרטוריקה המתלהמת שהשתקפה בשיח המקוון - זאת, אף על פי שלא זוהו קריאות מפורשות לאלימות. לאור גורמים אלו, ההפגנה מוערכת כבעלת רמת סיכון גבוהה".

סקלי הזכיר כי ההפגנות שהארגונים הפרו-פלסטינים יזמו בעבר כללו פעולות המכוונות כלפי אתרים ופעילויות בעלי זיקה לישראל. בין היתר נרשמו הפגנות מחוץ לשגרירות ישראל באתונה שהסלימו לעימותים עם המשטרה, מחאות ששיבשו אירועים הקשורים לישראל כגון עגינת ספינת תיירים ישראלית, וכן פעילות מחאה רחבה יותר כלפי תיירים ישראלים ביוון.

"דפוסים אלו מצביעים על כך שבתקופות של מתיחות מוגברת, ההפגנות עלולות להתפתח לסביבה בעלת חיכוך גבוה, עם פוטנציאל לשיבושים ולהסלמה נקודתית" סיכם. "תגובות מקוונות להפגנה מצביעות על מעורבות משמעותית עם תמיכה רחבה בקרב המשתמשים שביטאו סולידריות דרך סיסמאות כמו 'שחררו את פלסטין' וקראו לשחרור הפעילים העצורים, לצד עידוד השתתפות ציבורית. השיח התמקד בעיקר סביב גיוס ותודעה, אך כלל גם רטוריקה עוינת כלפי ישראל, כולל האשמות באלימות והפרות הדין הבינלאומי".