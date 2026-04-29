כ"ץ הטיל סנקציות על קמפיין למימון המשט לעזה

בתום הדיון הביטחוני בקריה, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הטיל סנקציות על קמפיין גיוס הכספים לטובת המשט הפרו-פלסטיני לעזה: "פוגע במאמצי ההסדרה שמוביל ממשל טראמפ"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (רביעי) כי הטיל סנקציות על קמפיין שמטרתו לגייס כספים למימון משט המכונה "Global Sumud Flotilla the Second Mission". בדבריו טען כי המשט מאורגן על ידי חמאס, בשיתוף ארגונים בינלאומיים נוספים ובמסווה של משט סיוע הומניטרי.

הסנקציות הוטלו כחלק מהמערכה הכלכלית שמובילה מערכת הביטחון נגד חמאס ונגד ניסיונות ערעור היציבות ברצועת עזה, בהם מעורבת גם ארה"ב, ולאחר פעילות מאומצת של חיל הים, אמ"ן והמטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון.

"המשט, שיצא לדרכו ממספר מדינות לרבות, מטורקיה, ספרד ואיטליה, כולל מעל ל-100 ספינות וכ-1,000 משתתפים" נאמר בהודעת כ"ץ. "המשט מפר את החלטת האו"ם 2803 שקבעה שסיוע לרצועה ייכנס בערוצים הרשמיים המקובלים, ועל כן, פוגע במאמצי ההסדרה שמוביל ממשל טראמפ כחלק מהמאמצים ליציבות אזורית".

לפי משרד הביטחון, בחזית התקשורת הגלויה נמצאת התארגנות GLOBAL SUMUD FLOTILLA (GSF) המגייסת כספים לצורך רכש ספינות ומשתתפים. "מדובר בצעדים שננקטים באופן לא שקוף לציבור ולא בהכרח באופן חוקי" נטען. "כך, באחרונה גורמים מההתארגנות נעצרו בטוניסיה בשל חשדות להלבנת הון ושחיתויות, וכן ראשי הארגון עוכבו במספר מקומות בשל חשדות אלו".

עוד הובהר כי "הטלת הסנקציות על קמפיין מימון ההמונים מהווה צעד משמעותי במאבק לשיבוש מקורות המימון של המשט, שאותו כאמור מארגן חמאס במסווה של משט הומניטרי, ונועד להרתיע את התורמים מתרומה לארגון טרור".

כזכור, סעיף 56(ב) לחוק קובע כי שר הביטחון רשאי להורות בצו על תפיסת רכוש של ארגון טרור מוכרז, או רכוש שמיועד לעבירת טרור חמורה - אם שוכנע שהדבר דרוש כדי לסכל פעילות של ארגון טרור ולפגוע ביכולתו לקדם את מטרותיו או כדי לסכל עבירת טרור חמורה וכן להורות על תפיסת רכוש שנעברה בו עבירת טרור חמורה או רכוש ששימש במישרין לביצוע עבירת טרור חמורה.