מתחילת המלחמה בלבנון: 5 מנהרות של חיזבאללה הושמדו

המלחמה בצפון: כוחות צוותי הקרב החטיבתיים 226, 401 ו-300, בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל. לפי נתוני צה"ל, מאז תחילת הלחימה, הכוחות - בשיתוף יחידת יהל"ם - השמידו חמישה תוואים תת-קרקעיים של חיזבאללה בדרום לבנון.
עוד נאמר כי הכוחות השמידו אלפי תשתיות טרור במרחב, וכן חיסלו יותר מ-250 מחבלים בהיתקלויות פנים מול פנים ומהאוויר.
במהלך הפעילות, הכוחות גם מצאו מאות פרטי אמצעי לחימה ברחבי דרום לבנון, ביניהם רחפנים, מטענים, טילי נ"ט, RPG ועוד.
מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".
