באיראן טוענים: פגענו בספינת מלחמה אמריקנית ליד מיצרי הורמוז

אחרי שהנשיא טראמפ הודיע על פתיחת מבצע לחילוץ ספינות מהאזור, באיראן דווח כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית סמוך למיצרי הורמוז - והיא נאלצה לסגת

בדרך להסלמה? שעות אחרי ההודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על פתיחת מבצע לחילוץ ספינות שנתקעו באזור, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כעת (שני) כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית סמוך למיצרי הורמוז.

לפי הדיווח, הספינה האמריקנית נאלצה לסגרת אחרי הירי לעברה. בסוכנות הידיעות האיראנית, שמזוהה עם משמרות המהפכה, טענו כי הספינה הפרה את הנחיות הביטחון הימי ליד האי ג'אסק, והתעלמה מהאזהרות של איראן לעצור.

כאמור, הבוקר טראמפ הודיע על פתיחה במבצע שנועד לסייע לספינות זרות שנתקעו במיצרי הורמוז וללוות אותן בבטחה אל מחוץ לאזור המתוח. הנשיא האמריקני הציג את המהלך כפעולה שמטרתה לאפשר לספינות ניטרליות לשוב לפעילות מסחרית רגילה, והדגיש כי מדובר בכלי שיט של מדינות שאינן צד לעימות.