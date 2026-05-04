באיראן טוענים: פגענו בספינת מלחמה אמריקנית ליד מיצרי הורמוז

בדרך להסלמה? שעות אחרי ההודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על פתיחת מבצע לחילוץ ספינות שנתקעו באזור, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כעת (שני) כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית סמוך למיצרי הורמוז.
לפי הדיווח, הספינה האמריקנית נאלצה לסגרת אחרי הירי לעברה. בסוכנות הידיעות האיראנית, שמזוהה עם משמרות המהפכה, טענו כי הספינה הפרה את הנחיות הביטחון הימי ליד האי ג'אסק, והתעלמה מהאזהרות של איראן לעצור.
כאמור, הבוקר טראמפ הודיע על פתיחה במבצע שנועד לסייע לספינות זרות שנתקעו במיצרי הורמוז וללוות אותן בבטחה אל מחוץ לאזור המתוח. הנשיא האמריקני הציג את המהלך כפעולה שמטרתה לאפשר לספינות ניטרליות לשוב לפעילות מסחרית רגילה, והדגיש כי מדובר בכלי שיט של מדינות שאינן צד לעימות.
לדברי טראמפ, ארצות הברית תפעל כדי להוציא את הספינות והצוותים מהאזור בצורה בטוחה. הוא הוסיף כי המהלך נועד לסייע לאנשים, חברות ומדינות שנקלעו למשבר שלא באשמתם, והגדיר אותו כ"מחווה הומניטרית". עם זאת, הנשיא שלח גם אזהרה ברורה לטהרן: אם גורם כלשהו ינסה לשבש את הפעולה, ארה״ב תטפל בכך "בכוח". באיראן אמרו בתגובה כי חסימת הנתיב הימי תימשך - וכל התערבות אמריקנית תיחשב כהפרה של הפסקת האש. "הבהרנו שביטחון מיצר הורמוז נמצא בידי הכוחות האיראנים, וכי כל מעבר ושיט יתואם עם הכוחות" אמר מפקד מפקדת "חאתם אל-נאבי" של צבא איראן, עלי עבדלהאי. אנחנו נשמור בכל כוחנו על ביטחון המיצר, וננהל אותו בעוצמה". "אנו קוראים כל ספינות הסחר והמכליות להימנע מכל מעבר ללא תיאום עם הכוחות המזוינים המוצבים במצר הורמוז, כדי שלא יפגעו" הוסיף ואיים. "אנחנו מזהירים כי כל כוח חמוש זר, ובמיוחד הצבא האמריקני, יותקף אם ינסה להתקרב או להיכנס למיצרי הורמוז".
