איראן בתגובה ראשונה למבצע של טראמפ במיצרי הורמוז

בצבא האיראני הגיבו להודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על פתיחת מבצע החילוץ לספינות שנתקעו במיצרי הורמוז: "כל כוח חמוש זר, ובמיוחד הצבא האמריקני, יותקף אם ינסה להתקרב"

שעות ספורות אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על פתיחת "מבצע חופש" לחילוץ ספינות זרות שנתקעו במיצרי הורמוז, באיראן הגיבו כעת (שני) למהלך האמריקני וטענו כי חסימת הנתיב הימי תימשך - וכל התערבות אמריקנית תיחשב כהפרה של הפסקת האש.

מפקד מפקדת "חאתם אל-נאבי" של צבא איראן, עלי עבדלהאי, אמר כי "הבהרנו שביטחון מיצר הורמוז נמצא בידי הכוחות האיראנים, וכי כל מעבר ושיט יתואם עם הכוחות. אנחנו נשמור בכל כוחנו על ביטחון המיצר, וננהל אותו בעוצמה".

"אנו קוראים כל ספינות הסחר והמכליות להימנע מכל מעבר ללא תיאום עם הכוחות המזוינים המוצבים במצר הורמוז, כדי שלא יפגעו" הוסיף ואיים. "אנחנו מזהירים כי כל כוח חמוש זר, ובמיוחד הצבא האמריקני, יותקף אם ינסה להתקרב או להיכנס למיצרי הורמוז".

במקביל, יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, טען כי "מיצרי הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים ההזויים של טראמפ. כל התערבות של ארה"ב תיחשב כהפרה של הפסקת האש".