דיווח: זה הסכום העצום שאיראן הפסידה בעקבות המצור הימי

לפי הערכת הפנטגון המצור הימי שהטילה ארה״ב במפרץ עומאן מנע מאיראן הכנסות נפט בהיקף של כ-4.8 מיליארד דולר. עשרות מכליות תקועות במפרץ, ובוושינגטון רואים במהלך את מנוף הלחץ המרכזי של טראמפ מול טהרן

המצור גובה מחיר כלכלי כבד מטהרן. לפי הערכת משרד ההגנה האמריקני שפורסמה ב-Axios, מאז תחילת המצור הימי ב-13 באפריל נמנעו מאיראן הכנסות מנפט בהיקף של כמעט 5 מיליארד דולר.

בממשל טראמפ רואים במהלך הזה את אחד מכלי הלחץ המשמעותיים ביותר על איראן, במיוחד בזמן שהמגעים להפסקת המלחמה נמשכים לסירוגין.

על פי גורמים בפנטגון, מאז החל המצור הסיט הצבא האמריקני יותר מ-40 כלי שיט שניסו לעבור באזור כשהם נושאים נפט איראני או סחורות אסורות אחרות.

בסך הכול, 31 מכליות ועליהן כ-53 מיליון חביות נפט איראני תקועות כעת במפרץ, בשווי מוערך של לפחות 4.8 מיליארד דולר. בנוסף, שתי ספינות נתפסו על ידי ארה״ב.

המשמעות עבור איראן אינה רק אובדן הכנסות מיידי. לפי הדיווח, מאחר שמתקני האחסון היבשתיים במדינה מתקרבים לקיבולת המקסימלית שלהם, טהרן החלה להשתמש במכליות ישנות כמתקני אחסון צפים.

במקביל, חלק מהמכליות האיראניות מנסות לעקוף את האיום האמריקני באמצעות נתיבי שיט ארוכים ויקרים יותר בדרך לסין.

המטרה האמריקנית ברורה: להפעיל לחץ כלכלי כבד עד שאיראן תתקשה להמשיך לייצא נפט, ובשלב מסוים אף תיאלץ לצמצם פעילות בבארות הנפט בשל מחסור במקום אחסון.

לפי ניתוחים שצוטטו בדיווח, איראן עשויה להגיע לנקודת לחץ משמעותית בתוך כמה שבועות עד כחודש, אם המצור יימשך באותה עוצמה.

ברקע, מומחי מעקב ימי מעריכים כי איראן תנסה למצוא דרכים יצירתיות לעקוף את המצור. אחת האפשרויות שעלתה היא ניסיון של כמה מכליות לצאת בבת אחת לנתיב עוקף דרך חופי פקיסטן והודו, עד לאזור מצר מלאקה שבמלזיה, משם ניתן להעביר את הנפט לכלי שיט אחרים בדרכם לסין.

לפי אחד המומחים שצוטטו בדיווח, ייתכן שטהרן תמתין לרגע מתאים כדי לבצע מעין “בריחה המונית” של מכליות.

בפנטגון מציגים את המצור כהצלחה משמעותית. דובר משרד ההגנה בפועל, ג׳ואל ולדז, אמר כי המצור פועל בעוצמה מלאה ומשיג את האפקט המבצעי שלשמו נועד. לדבריו, ארה״ב פוגעת ביכולת של המשטר האיראני לממן טרור ולערער את היציבות האזורית.

המצור האמריקני מגיע כחלק ממאבק כלכלי רחב יותר בין הצדדים. איראן מצידה הטילה מגבלות על מעבר במצר הורמוז, בעוד ארה״ב הגיבה בהידוק המצור באזור מפרץ עומאן.

בשלב זה, טראמפ נמנע מחזרה מיידית ללחימה רחבה, אך משתמש במצור כדי להבהיר לטהרן כי הזמן פועל נגדה — וכי בלי התקדמות במו״מ, המחיר הכלכלי ימשיך לעלות.