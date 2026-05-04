סער לוחץ: למנות את ברוורמן לשגריר למרות החשד בפלילים

שר החוץ גדעון סער פועל בימים אלו לקדם את מינויו של ראש סגל ראש הממשלה, צחי ברוורמן, לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. במסגרת מאמצים אלו, פנה השר סער בבקשה לקבוע פגישה עם הנציב החדש של שירות המדינה, דורון כהן, מיד עם כניסתו לתפקיד ביום חמישי הקרוב כך פרסם היום (שני) לראשונה מיכאל שמש.



המטרה המוצהרת של הפגישה היא להפעיל לחץ על הנציב הנכנס לאשר את המינוי המדיני היוקרתי בלונדון, זאת למרות העננה המשפטית הכבדה המרחפת מעל ראשו של ברוורמן בחודשים האחרונים והעובדה כי הוא חשוד בפלילים.

דורון כהן, שמינויו אושר לאחרונה על ידי הממשלה, צפוי לכהן בתפקידו במשך שש שנים, אך נדמה כי ההחלטה הראשונה והנפיצה ביותר שתונח לפתחו תהיה עתידו המקצועי של ברוורמן. מדובר במבחן משמעותי עבור הנציב הנכנס, שכן ברוורמן מושעה משירות המדינה כמעט מתחילת השנה בעקבות מעורבותו בפרשות רגישות בלשכת ראש הממשלה.



גורמים פוליטיים מעריכים כי הממשלה רואה במינוי זה עדיפות עליונה, מה שמציב את כהן במוקד של לחצים פוליטיים כבדים כבר בימיו הראשונים בתפקיד.

העיכוב במינויו של ברוורמן נובע מחקירות פליליות שמתנהלות בעניינו, הכוללות את החשד למעורבות בפרשה המכונה "הפגישה הלילית בחניון" וכן חשד לניסיון שיבוש חקירת ההדלפה לעיתון הגרמני "בילד".



חשדות אלו הובילו להשעייתו הממושכת משירות המדינה ולתהיות רבות בקרב הדרג המקצועי באשר ליכולתו לכהן בתפקיד דיפלומטי בכיר כל עוד ההליכים נגדו נמשכים. למרות הפניות והמידע המפורט בפרסום הראשון, מלשכת שר החוץ גדעון סער לא נמסרה תגובה לדברים עד למועד פרסום הכתבה.