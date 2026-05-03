אחרי שיצא מתוך "יהלום": זה הלוק של נועם בתן לאירוויזיון

היום התקיימה בווינה בהצלחה החזרה הראשונה של נועם בתן ומשלחת כאן על בימת האירוויזיון עם השיר מישל, וכעת נחשף גם הסטייל והלבוש שאיתו הוא יעלה לבמה. כל הפרטים בפנים

נועם בתן מתכונן לנאמבר הסופי שלו, שבאופן רשמי יוצג לצופים בחצי הגמר בשבוע הבא. כעת נחשף הלוק המלא שאיתו יעלה לבמת האירוויזיון.

נועם בתן באירוויזיון צילום: ללא קרדיט

סטיילינג וארט דיירקשן: תומר אלמוזנינו.

עיצוב הלוק של נועם: אור ביטון עבור Highlight Studio.

תכשיטים: נורית תמי. במהלך החזרה נחשפו לראשונה פרטים מההעמדה המרשימה של משלחת כאן. נועם פתח את השיר מתוך אביזר בימתי ענק ומרהיב, המכונה "היהלום". צוות התחרות מספר כי המדובר בפרופס הגדול ביותר בהפקת האירוויזיון השנה, שבתוכו נמצא נועם יחד עם אחת הרקדניות. היהלום, שמשלב מערך של אינסוף מראות פנימיות, יוצר אפקט ויזואלי מרהיב של שכפול הדמויות של מישל, ומעניק תחושה המזכירה את האסתטיקה של הקליפ הרשמי עם אינסוף "מישליות".

מעבר להעמדה המרשימה, נועם הפגין כבר בחזרה הראשונה יכולות ווקליות יוצאות דופן, שזכו לתגובות נלהבות מצד הנוכחים באולם.








