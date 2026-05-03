איזנקוט בתגובה ראשונה לפרישה מכחול לבן

דקות ספורות אחרי הפרישה של חילי טרופר מכחול לבן, גדי איזנקוט התייחס לדרמה הפוליטית ושלח לטרופר רמז עבה

רגע אחרי שח"כ חילי טרופר הודיע על פרישתו מכחול לבן של בני גנץ, הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט התייחס כעת (ראשון) למהלך הפוליטי ושלח רמז עבה לכך שישמח לראות את טרופר במפלגתו.

"חבר הכנסת חילי טרופר הוא חבר ושותף לדרך, מטובי האנשים שידעה כנסת ישראל" כתב איזנקוט ברשתות החברתיות. "אדם שפעל בכל שעה לטובת חיזוק הסולידריות הישראלית, ליווי פצועים ומשפחות שכולות במלחמה, כשאחדות ישראל לנגד עיניו".

איזנקוט הוסיף ואמר כי "אשמח מאוד לראותו ממשיך בחיים הציבוריים כדי להביא לשינוי ותקווה, לישראל טובה יותר וחזקה יותר".

כאמור, טרופר הודיע הבוקר כי הוא עוזב את כחול לבן, כשהסביר כי "השפעה משמעותית אינה אפשרית יותר במפלגת כחול לבן. בשבועות הקרובים אפגש עם כל מי שבעיני טוב שיהיה חלק מהבניה המחודשת של הנהגת המדינה, ובהמשך אחליט על התצורה הפוליטית הנכונה בעיני".

בהודעת המפלגה נמסר כי "הבוקר שוחח ח"כ חילי טרופר עם יו"ר כחול לבן בני גנץ והודיע לו על החלטתו לסיים את דרכו במפלגה. גנץ וטרופר הביעו הערכה הדדית על השותפות והאמונה בדרך, והביעו תקווה שכל אחד מהם ימשיך לתרום למדינה בדרכו".