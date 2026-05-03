מכה לגנץ: הח"כ הוותיק שייסד את המפלגה הודיע על עזיבה

מכה קשה לחבר הכנסת בני גנץ: חילי טרופר - הח"כ הוותיק שאיתו מאז הקמת כחול לבן - הודיע על עזיבה. כרגע טרם ברור האם הוא יצטרף לבנט או לאיזנקוט

חבר הכנסת חילי טרופר הודיע היום (ראשון) כי הוא עוזב את מפלגת כחול לבן של בני בנץ.

בהודעה מטעם המפלגה נמסר: "הבוקר שוחח ח"כ חילי טרופר עם יו"ר כחול לבן בני גנץ והודיע לו על החלטתו לסיים את דרכו במפלגה. גנץ וטרופר הביעו הערכה הדדית על השותפות והאמונה בדרך, והביעו תקווה שכל אחד מהם ימשיך לתרום למדינה בדרכו".

זוהי כמובן מכה נוספת לגנץ, בהמשך לכך שבכל הסקרים האחרונים הוא לא עובד את אחוז החסימה.

חבר הכנסת בני גנץ מסר בתגובה: "חילי טרופר הוא קודם כל שותף לדרך. הוא היה הראשון שצירפתי וסייע לבנות את המפלגה, מבחירת האנשים ועד למצע, הוא היה איתי בכל מוקדי קבלת ההחלטות. לאחר תקופה ארוכה של דילמות אישיות הוא קיבל החלטה כואבת. אני מאחל לחילי רק טוב כי הוא אדם ערכי וראוי, והלב שלו במקום הנכון. אני מודה לו על הדרך המשותפת.

בני גנץ: זהו יום כואב עבורי

אומר בכנות, זהו יום כואב עבורי - אבל אני עם אפוד שקוראים לו מדינת ישראל. הוא מגן עליי בדרך הציבורית שלי, הוא ההבטחה שלי לילדיי ולילדנו. מדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית רחבה. כל ממשלה שתהיה תלויה במפלגות הערביות או בבן גביר תהיה אסון למדינת ישראל ותביא עלינו מלחמת אחים. עידן הגושים והשנאה חייב להגיע לסיומו".

לסיום הוסיף גנץ: "מעל 40 שנה אני משרת את המדינה והסתערתי מול סכנות בקרב וגם מול כל אתגר שניצב מולי. כמו בקרב, לפעמים צריך לרדת לכריעה, לשפר עמדות, לתת מכת אש ולהמשיך בהסתערות. גם הבוקר הזה, חבריי ואני נמשיך בהסתערות. נעשה הכל כדי שתוקם בישראל ממשלת אחדות ציונית, רחבה ויציבה. ישראל לפני הכל".

חבר הכנסת טרופר מסר: "השפעה משמעותית אינה אפשרית יותר במפלגת כחול לבן. בשבועות הקרובים אפגש עם כל מי שבעיני טוב שיהיה חלק מהבניה המחודשת של הנהגת המדינה, ובהמשך אחליט על התצורה הפוליטית הנכונה בעיני".