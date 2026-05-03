סוכל ניסיון הקרבת קורבן פסח בהר הבית: 21 חשודים נעצרו

שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פעלו ביום שישי האחרון במבואות הר הבית בעיר העתיקה, כאשר 21 חשודים נעצרו לאחר שניסו לפרוץ למתחם ולהקריב קורבן פסח בהר הבית. החשודים הועברו לחקירה, ושוחררו לאחר דיונים בבתי המשפט.

לפי הודעת המשטרה, "קבוצת פורעים שהגיעה לאחד השערים ניסתה לפרוץ לתוך השער במטרה להכניס גדי לשטח ההר, תוך הפרת הסדר הציבורי. השוטרים מנעו מיד את כניסתם של החשודים, חסמו את דרכם ועיכבו/עצרו 21 חשודים לחקירה".

בעקבות האירוע והחקירות, החשודים הובאו לדיון בבית המשפט השלום, שם הם שוחררו. ההחלטה על שחרור החשודים הגיעה לאחר מכן בערר למחוזי, שהחליט אף הוא לשחררם.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי, הביטחון ומרקם החיים בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים בפרט, תוך אכיפה נחושה נגד כל ניסיון להפר את החוק והסדר".