שלף מצלמה וחטף מכות אלה: מח"ש באישום נגד שוטר בעיר העתיקה

המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים הגישה (היום) כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה נגד שוטר ששירת במרחב דוד בבירה, בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. על פי כתב האישום, השוטר השתמש בכוח מופרז ובלתי סביר כלפי אזרח, וגרם לו לפציעה חמורה באמצעות אלה משטרתית.

האירוע האלים התרחש באחת הכניסות להר הבית, עמדה שאובטחה באותה עת על ידי השוטר הנאשם יחד עם שתי שוטרות משמר הגבול. מכתב האישום, שהוגש על ידי עורכת הדין לידור מלקו, עולה כי המתלונן הגיע לעמדה והשוטר ערך לו בדיקה לבירור זהותו. בסיום הבדיקה, הודיע השוטר לאזרח כי אינו מורשה להיכנס למתחם והורה לו לפנות את המקום.

בשלב זה, האזרח סירב לעזוב את המקום, שלף את הטלפון הנייד שלו והחל לצלם את השוטר. משהמשיך המתלונן בסירובו להתפנות, איבד לכאורה השוטר את קור רוחו. הוא הדף את האזרח לאחור, שלף את האלה המשטרתית שברשותו והחל להכות אותו.

על פי האישום, השוטר חבט בחוזקה שלוש פעמים בחלק גופו התחתון של האזרח. כשהמתלונן ניסה להתגונן מפני המכות ולהגן על רגליו באמצעות ידו, הכה השוטר את ידו עם האלה. כתוצאה מהתקיפה ועוצמת המכה, נגרם לאזרח שבר חמור בידו, פציעה שהצריכה התערבות רפואית וניתוח.

החקירה בעניינו של השוטר נוהלה על ידי צוות ירושלים במחלקה לחקירות שוטרים, והבשילה כעת לכדי כתב אישום פלילי.