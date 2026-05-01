צפו: גדי הוכנס להר הבית בנסיון להקריב קורבן "פסח שני"

דרמה התחוללה הבוקר (שני), י"ד באייר, המצוין כיום "פסח שני", כאשר קבוצה המונה מעל 20 צעירים ניסתה להקריב קורבן פסח בשטח הר הבית. הפעילים הגיעו לעיר העתיקה בירושלים כשהם מצוידים בגדי המיועד לקורבן ובסכין שחיטה, ועל פי הדיווחים הצליחו לעקוף את המחסום המשטרתי ולהיכנס אל תוך שטח ההר.





מתנועת "למה נגרע"

האירוע הגיע לשיאו בשער הכניסה, שם התפתח עימות בין הפעילים לבין שוטר וואקף מוסלמי. על פי התיעוד, השוטר השליך בחוזקה אל מחוץ לשטח ההר את פעיל הר הבית שאחז בגדי, ובכך מנע את שחיטת בעל החיים וקיום טקס ההקרבה במקום. בעקבות הניסיון והמהומה שהתפתחה, עצרו כוחות המשטרה מעל עשרה משתתפים שהיו מעורבים באירוע.

תנועת "למה נגרע", המלווה את הפעילות, מסרה בתגובה כי היום הזה מסמל את קריאת הדורות של מי שחשקו להקריב קורבן פסח גם אם נבצר מהם לעשות זאת במועדו הראשון. בתנועה הביעו תמיכה בעצורים וציינו כי הגיע הזמן לשוב להר הבית בשלמותו ולבנות את בית המקדש, תוך שהם מדגישים כי הקריאה לחידוש עבודת הקורבנות עולה ומתחדשת בימים אלו.