תאונה קטלנית בכביש 90: גבר בן 50 נהרג, המשטרה פתחה בחקירה

גבר כבן 50 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חצבה, כשמותו נקבע במקום אחרי שהוא חולץ מרכבו. שני בני אדם נוספים נפצעו באירוע, בהם אחד במצב קשה

גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה הבוקר (ראשון) בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 90 סמוך לעין חצבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מצאו את הגבר כשהוא לכוד ברכבו ומחוסר הכרה, ולאחר חילוץ ובדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

שני בני אדם נוספים נפצעו בתאונה - בהם גבר בן 60 במצב קשה שסובל מחבלה רב מערכתית, ואישה כבת 60 במצב בינוני, שסובלת מחבלות בגפיים. השניים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה, ובהמשך פונו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

פראמדיקים במד"א הודיה שלום-וינטר ודן אביבי סיפרו כי "כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים קשה, באחד מהרכבים ראינו גבר כבן 50 כשהוא מחוסר הכרה ולכוד תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. ברכב השני ראינו גבר ואישה כבני 60 כשהם בהכרה מלאה עם חבלות קשות בבטן, בחזה ובגפיים, הענקנו להם טיפול רפואי והעלנו אותם למסוק מד"א שנחת בסמוך ופינה אותם לבית החולים".



מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התאונה, כאשר בוחני תאונות הדרכים של מרחב הנגב ושוטרי תחנת דימונה נמצאים בזירה ואוספים ממצאים ועדויות.