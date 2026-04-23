חשד: תקף את בת זוגו בקרית גת ונפצע בתאונה כשניסה להימלט

שוטרי תחנת קריית גת עצרו חשוד שתקף את בת זוגו, ולאחר מכן היה מעורב בתאונת דרכים ונפצע: "מדובר באירוע אלימות חמור"

אירוע אלימות קשה בדרום הארץ: שוטרי תחנת קריית גת הודיעו כי עצרו חשוד שתקף את בת זוגו, נטל את רכבה ונמלט - בהמשך הוא היה מעורב בתאונת דרכים עצמית ונמלט כשהוא פצוע.

במהלך החקירה של המשטרה התגלה כי הוא תקף את בת הזוג, לקחת את רכבה וניסה לברוח מהמקום. במהלך הימלטותו היה מעורב בתאונת דרכים עצמית, ולאחריה נמלט מהמקום כשהוא פצוע.

עם קבלת הדיווח פתחו השוטרים בסריקות נרחבות, שבמהלכן אותר החשוד ונעצר לחקירה.

מפקד תחנת קריית גת, סנ"צ שי אללי, מסר: "מדובר באירוע אלימות חמור, ובתגובה מהירה של השוטרים אותר החשוד לאחר שנמלט כשהוא פצוע. נמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות אלימות ועבירות המסכנות את שלום הציבור, תוך איתור מהיר של חשודים ומיצוי הדין עמם".