"מהלך אסטרטגי": שלוחת ישיבת אלון מורה נפתחה על הר עיבל

נקודת ההתיישבות החדשה "עיבל" בשומרון מציינת ציון דרך משמעותי עם פתיחתה של ישיבה חקלאית במקום. השר סמוטריץ': "הבסיס להקמתו של יישוב גדול". יוסי דגן: "תהיה כאן עיר מרכזית"

חודש לאחר הקמתה של נקודת ההתיישבות "עיבל" על פסגת הר עיבל שבשומרון, נפתחה במקום שלוחה חדשה של ישיבת אלון מורה. הישיבה, שמוגדרת כישיבה חקלאית, צפויה לפעול בנקודה החדשה לאורך החודשים הקרובים, ומהווה את כוח החלוץ לקראת עלייתן המתוכננת של משפחות למגורי קבע במקום.

טקס הפתיחה נערך במעמד בכירי ההנהגה בהתיישבות ורבנים, בהם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה הרב אליקים לבנון, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, ומנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן.





גיבוי ממשלתי והכרזה על "עיר עתידית"

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', שיגר את ברכתו לאירוע והדגיש את החשיבות הביטחונית והפוליטית של המהלך: "העלייה להר עיבל היא מהלך אסטרטגי מהמעלה הראשונה לביצור האחיזה הישראלית בצפון השומרון. זוהי נקודה חיונית ששולטת על המרחב כולו, והישיבה היא כחלוץ ההולך לפני המחנה – הבסיס להקמתו של יישוב גדול ומשמעותי". סמוטריץ' הוסיף כי העלייה לקרקע היא חלק ממהפכה רחבה יותר, במסגרתה אושרו למעלה מ-100 יישובים חדשים מתחילת הקדנציה.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הצהיר כי היעד הוא הפיכת המקום לעיר: "במקום המיוחד הזה, אנחנו מחדשים אולי בפעם הראשונה בצורה ממוסדת ורשמית מאז שיהושע בן נון קיבל את התורה בשבעים לשון... הקב"ה יזכה אותנו שתהיה כאן עיר מרכזית בצפון השומרון המתחדש". דגן הודה לשרים סמוטריץ' וישראל כץ, למזכ"ל 'אמנה' זאב חבר (זמביש), ולצוותי השטח שמחזיקים את המקום בשבועות האחרונים, תוך שהוא מזכיר את אלו שפעלו ומסרו נפשם למען הר עיבל לאורך השנים, בהם הרב הרלינג זצ"ל, נחמיה פרלמן זצ"ל, והטייסים אורי קולטון ואורי מנור ז"ל.

"להאיר את שבעים האומות"

הזווית הרוחנית של פתיחת הישיבה קיבלה מקום מרכזי בדברי הרבנים. הרב אליקים לבנון התייחס לאופי הייחודי של המקום: "כאן נעסוק בתורה שתהיה קשורה לארץ ישראל, לחקלאות, לאדמה ולשורשים של הקרקע. מהשורשים יעלה ויצמח אילן גדול שיביא שלום על כל ישראל".

הרב שמואל אליהו התייחס לכינויו ההיסטורי של הר עיבל כ"הר הקללה" במקרא, וביקש לשנות את הנרטיב: "יש כאלה שבטעות קוראים להר עיבל הר של לא-ברכה. אבל הם לא יודעים שפה זה הברכה הכי גדולה שבעולם, פה נמצאת התורה בשבעים לשון... יהי רצון שתלמידי החכמים הלומדים פה יזכו ללמוד תורה שמאירה את כל שבעים האומות".

את האירוע חתם מנכ"ל מוסדות אלון מורה, אליסף פרשן, שחיזק את תלמידי הישיבה: "אני רוצה לשלוח מפה חיזוק לבחורי הישיבה הגיבורים שלנו, שבאים ללמוד דווקא פה, בתנאים מאתגרים. זוהי פריצת הדרך ליישוב חדש-ישן בארץ ישראל"