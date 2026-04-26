צור ארליך באויבער חוכמעס: "שירה כותבים כדי שיזכרו אותך"

זה מתחיל משיר בין זיכרון לעצמאות, ממשיך להסבר על משמעות שירה בדורנו לעומת הכתיבה המקראית ומגיע עד ספרי הרב זקס שתורגמו ע"י המשורר צור ארליך, שלשם שינוי לא רק כותב שירה אלא גם מדבר

צפו בפרק עם ה -4 של " אויבער חוכמעס "- עם צור ארליך.

צור ארליך

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", והמפרשים מפרשים שכל התורה זו שירה.

אחרי ימי הזיכרון והעצמאות בהם כל כך הרבה שירים יפים נשמעו, ועליהם כל-כך הרבה מאמרים נכתבו, מומלץ לעיין במקורות השירה היהודית ומעיינות הנצח מתקופת התנ"ך ועד ימינו.

הפרק הרביעי של הפודקאסט " אויבער חוכמעס" - בית המדרש האולפני לחקר החכמה היהודית בימינו - עם אריאל שרפר מארח את מהמשורר העיתונאי והמתרגם צור ארליך, ואחרי ששומעים את דבריו רוצים לקרוא עוד משירתו.

הנה טעימה של יצירה מקורית קצרה ומורכבת אך קלה לזכירה, שצור כתב לפני זמן רב והתוכן נכון גם לעכשיו:

" בהפרש של שבוע "/ צור ארליך

שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה

לטובת החישוב הכללי

כמה עולה לנו עם מדינה

וכמה עולה לנו בלי"

"טעם החיים בתהילים"

צור ארליך מסביר מה זו שירה : "טעם החיים בשבילי הוא להתחבר בתפילה ותהילים לטקסטים שכתבו אנשים לפני 3,000 שנה. זה גם מסביר לדעתי מדוע חשוב לקורא שירה להאמין כיהודי דתי במה שהוא אומר".

השירה תמיד הייתה ברקע בעולם היהודי. גם בתקופות וזמנים שאסור היה להאזין למוזיקה על פי ההלכה, נמצאו פתרונות על פי הכלל "הראש היהודי ממציא לנו פטנטים". ואם לא לשיר עם מוזיקה אז לפחות להמשיך לכתוב ולחקור את מקורות השירה והיצירה ובכך לאפשר לשירים להיווצר כמעיין המתגבר.

פרק שהוא שיעור חינם בשירה יהודית חכמה בת-זמננו, וצור ארליך המגלה לכם את חלומו לכתוב שירים על יו"ש.

ואם כל זה לא יגרום לכם לכתוב מכתם או לפצוח בשיר, לפחות תצחקו משירו המאולתר של המנחה לפני הסגיר.

