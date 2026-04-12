אויבער חוכמעס 2: "זינוק משמעותי בבקשות לגיור מאז ה-7.10"

"אויבער חוכמעס" פרק 2: הרב שמואל סלוטקי דיין גיור בתכנית נתיב של צה"ל עם נתונים מפתיעים על הרצון להצטרף לעם היהודי דווקא אחרי הטבח בעוטף עזה

פודקאסט החכמה היהודית אויבער חוכמעס עם אריאל שרפר. פרק 2: הרב שמואל סלוטקי עם נתונים מפתיעים על הבקשות לגיור מאז מלחמת חרבות ברזל.

חכמים רבים וטובים הוגיעו את מוחם בנושא הגיור אך יש מקרים מיוחדים של חיילים שחיו רוב חייהם כיהודים, אך גילו כרעם ביום בהיר שאינם יהודים כהלכה.

בפודקאסט "אויעבר חוכמעס"- ניסינו למצוא תשובה מניחה את הדעת מאז האכילה מן העץ בגן עדן לשאלה "מיהו יהודי?"- במקום להשיב עליה בשאלה- בעזרת הרב שמואל סלוטקי, דיין בבית הדין לגיור של "נתיב".

הכלל היהודי "חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין" מפורסם וידוע לכל , אך יש רבים וטובים שחיים כיהודים רוב ימיהם ונחרדים לגלות יום אחד שעל פי ההגדרה התורנית הם אינם יהודים.

עליהם לעבור תהליך ארוך ומחייב מתחילתו עד סופו של גיור לחומרה ולא - הם יכולים לחיות את כל חייהם במצב שווא של יהדות למראית עין ובהרגשה - אך לא בפועל על פי תורתנו הקדושה.

הנתון המפתיע: אחרי הטבח בעוטף עזה - זינוק בבקשות להתגייר

הרב סלוטקי מסביר את המורכבות והמחויבות לתהליך הגיור, ואת הסיבה למחלוקת על הדרך הנכונה להתגייר. בנוסף, מדגיש הרב סלוטקי שיש קשר מיוחד ומעצים מבחינה רוחנית בין הזינוק המשמעותי במספרם של המבקשים להתגייר ולהצטרף לעם ישראל מאז מתקפת חמאס על ישראל בשבעה באוקטובר.

הדברים מהווה חיזוק משמעותי באמונה לכל מי שמכיר את סיפורו האישי של הרב סלוטקי, ששני בניו נעם וישי הי"ד מסרו נפשם בהגנה על תושבי הדרום ביום שמחת תורה הנורא תשפ"ד.

עוד בפודקאסט:

למה זה כל-כך קשה להיות יהודי?

האם יש קשר מחייב והכרחי בין הלאום היהודי לדת היהודית?

ושאלת השאלות: למה קובעים מיהו יהודי רק לפי האמא?

