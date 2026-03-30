אויבער חוכעמס: אמיר מויאל מספר על הומור יהודי

הכירו את הפודקאסט החדש "אויעבר חוכעמס"- עם אריאל שרפר, המנסה להוכיח שכל היהודים הם חכמי-על ביום יום - או לפחות חכמים בלילה.

והאורח המיוחד בפרק הראשון: הנכד של המלך המרוקאי, הסטנדאפיסט, הפובליציסט, הסופר והמנטליסט (סתם בשביל החרוז), אלוף משחקי המילים ומפרסם בדיחות-אבא שנופל מעייפות ברשתות החברתיות: אמיר מויאל!

אויבער חוכמעס פרק 1 - אמיר מויאל (אולפן סרוגים)

רוצים לשמוע משפטי חכמה יהודיים מקוריים? מעוניינים לשמוע סיפורים מדהימים על אנשים מיוחדים עם סיפור או דרשה באווירה ירושלמית חצי מודרנית - חצי קדושה?ואוהבים לחוות קצת קרעכץ פולני עם בובע מייסעס תימני שיוצרים סלט יהודי כשר ומודרני?

אז אויעבר חוכעמס זה הפודקאסט בשבילכם!

הומור כמנגנון הגנה מהצקות בילדות

בתכנית הראשונה אתם מוזמנים לצחוק כל התכנית ולחייך כל החיים מההומור המשובח של אמיר מויאל- סטנדאפיסט ואושית רשת שבנוסף גם משמש כמסביר משעשע של הרבנות הצבאית ומספק תשובות מצחיקות ורציניות לשאלות הלכתיות של חיילים בסרטוני ענף ההלכה של הרבנות ביו-טיוב.

אמיר מספר לאריאל שרפר על האהבה הגדולה למשחקי-מילים המהווים חלק חשוב מחייו ומיצירתו, וגם על הומור כמנגנון הגנה מהצקות בילדות, על המנהג המשונה שלו להחליף את שמות ילדיו ולהביך אותם בקטע אחר - וגם חושף לראשונה למה האקדמיה ללשון עברית שמה תמונה שלו בבוטקה של השומר...

הפודקאסט "אויעבר חוכעמס"- עם אריאל שרפר. בכל יום ראשון פרק חדש!