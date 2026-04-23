המרוץ למבקר המדינה: בכחול לבן תומכים במועמדותו של אלרון

המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא נכנס לשלב משמעותי עם גיבוש ציר תמיכה חוצה מפלגות בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. סיעת כחול לבן הודיעה היום (חמישי) רשמית על הצטרפותה למסמך התמיכה במועמדותו של אלרון, אותו מוביל חבר הכנסת אלי דלל ממפלגת הליכוד. נכון לעכשיו, עשרה חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה כבר חתמו על המסמך, מה שמעיד על הסכמה רחבה סביב דמותו של השופט בדימוס כמי שמתאים להוביל את מוסד הביקורת בשנים הקרובות.

יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, הסביר את ההחלטה לתמוך באלרון והדגיש את הניסיון המקצועי הרב שמביא עמו המועמד. לדברי גנץ, הרקע המשפטי, המקצועי והאישי שלו, מהווה אבן בסיס חזקה כדי שיוכל למלא את התפקיד במסירות, ביושרה ובאופן בלתי תלוי. דברים אלו מגיעים על רקע החשיבות הרבה שמייחסים במערכת הפוליטית לתפקיד המבקר, במיוחד בתקופה של בחינת מחדלי הממשלה והמערכות הציבוריות בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

בעוד שהתמיכה באלרון מתרחבת בקרב חברי כנסת משני הצדדים, ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הכריז רשמית על המועמד המועדף עליו. עם זאת, גורמים פוליטיים מעריכים כי נתניהו פועל לקדם את מועמדותו של עורך הדין מיכאל ראבלו.



ראבלו מייצג בתקופה האחרונה את הממשלה בעתירות רגישות בבגץ, ובהן העתירה העוסקת בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית למלחמה, מה שהופך את מועמדותו לנושא לדיון ער במסדרונות הכנסת.

ההחלטה של חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד להוביל את מסמך התמיכה בשופט אלרון יחד עם כחול לבן מסמנת אפשרות של "דיל" פוליטי רחב שאינו תלוי בהכרח בעמדת לשכת ראש הממשלה.

מוסד מבקר המדינה נדרש לעצמאות מלאה בבואו לבדוק את פעולות הרשות המבצעת, והתמיכה המשותפת בקואליציה ובאופוזיציה בשופט בדימוס נועדה לשדר מסר של ממלכתיות ואי תלות פוליטית במינוי הבכיר.

בימים הקרובים צפויים חברי כנסת נוספים להוסיף את חתימתם למסמך התמיכה באלרון, בעוד שבליכוד ימתינו לראות האם נתניהו יציב מועמד נגדי באופן רשמי.