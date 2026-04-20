אחרי שישה ימים במעצר השב"כ: לוחם המילואים שוחרר ממעצר

שישה ימים אחרי שנעצר בשב"כ ולאחר שנמנע ממנו לפגוש עורך דין, לוחם המילואים שנחשד בהרג פלסטיני שוחרר, עו"ד נתי רום: "אני מקווה שמגיעה לסיומה פרשה עגומה של מעצר לוחם בצה״ל תחת צווים דרקוניים"

בית המשפט דחה היום (שני) את בקשת המשטרה והשב"כ והורה על שחרורו של לוחם המילואים מהשומרון ממעצר בחשד להרג פלסטיני לאחר שישה ימים בהם נאסר עליו לפגוש עורך דיון.

שופט בימ"ש השלום בפ"ת ארז נוריאלי הורה על השחרור ובכך דחה דחה את בקשת המשטרה והשב"כ להאריך את מעצרו וקיבל את דרישת עו"ד נתי רום, המייצג את העצור מטעם ארגון חוננו לשחררו. הלוחם ישוחרר למעצר בית של שלושה ימים.

לפני הדיון, ולאחר מאבק ציבורי ומשפטי, פגש הלוחם לראשונה עו"ד לאחר שישה ימים בחקירות שב"כ. צו מניעת המפגש עם עו"ד הוסר הבוקר בהפתעה.

עו"ד נתי רום: "הלוואי ויסיקו מסקנות"

עו"ד נתי רום אשר מייצג את הלוחם מטעם ארגון חוננו מסר "אני מקווה שמגיעה לסיומה פרשה עגומה של מעצר לוחם בצה״ל תחת צווים דרקוניים. הלוואי ומי שצריך להסיר מסקנות מהפרשה הזו אכן יעשה כך. די לרדיפת לוחמי צה"ל, די לשימוש בכלים שאמורים להישמר למחבלים כנגד לוחמים".

כזכור ביום שישי בית משפט השלום בפתח תקווה התיר כי לוחם מילואים, תושב השומרון כבן 25, נעצר על ידי השב"כ והמשטרה בחשד למעורבות בהרג פלסטיני לפני כחודש.

לוחם המילואים, כבן 25, תושב השומרון, לחם בעזה כלוחם בגדוד דוכיפת, שימש כקשר סמ"פ, עשה מאות ימי מילואים, בוגר מכינה קדם צבאית. הוא חשוד בהרג פלסטיני במהלך אירוע סמוך לכפר קוצרא לפני כחודש. מדובר באירוע שבו הותקפו רועי צאן יהודים בידי ערבים, וכוחות ביטחון אזרחיים ושל צה"ל הוקפצו למקום לסייע לרועי הצאן.



אמש חבר הכנסת עמית לוי הלוי אמר: ״אין ויכוח שהאירוע החל בתקיפה אלימה של פורעים ערבים נגד יהודים, יתירה מזאת הפרקליטות עצמה טרם גיבשה עמדה לגבי סעיפי האישום, אם בכלל מדובר בעבירה ביטחונית ולמרות זאת מתעללים בו וננקטים נגדו צעדים קיצוניים המופעלים מול אחרוני הטרוריסטים״