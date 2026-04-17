לוחם מילואים בשומרון עצור בשב"כ ונמנע ממנו להיפגש עם עו"ד

הלוחם, ששירת מאות ימים במילואים בדוכיפת, מוחזק זה היום השלישי ללא מפגש עם עורך דין בעקבות אירוע הגנה על רועי צאן סמוך לקוצרא. בית המשפט דחה את בקשת השב"כ ל-10 ימי מעצר. עו"ד נתי רום: "מצב הזוי, הפורעים הערבים אפילו לא נחקרו"

בית משפט השלום בפתח תקווה התיר הבוקר (שישי) לפרסם כי לוחם מילואים, תושב השומרון כבן 25, נעצר על ידי השב"כ והמשטרה בחשד למעורבות בהרג פלסטיני לפני כחודש. הלוחם, דמות מוכרת באזורו ששירת כקשר סמ"פ בגדוד דוכיפת ועבר מאות ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה, מוחזק זה היום השלישי תחת צו חריג המונע ממנו מפגש עם עורך דין.

בדיון שנערך הבוקר, דחה בית המשפט את בקשת השב"כ והמשטרה להאריך את מעצרו של הלוחם ב-10 ימים, והורה על הארכת המעצר עד ליום שני בלבד. בשלב זה, צו מניעת המפגש עם עורך דין צפוי להסתיים הלילה בחצות, אלא אם יחליטו בשב"כ לבקש את הארכתו פעם נוספת.

האירוע: תקיפת רועי צאן שהסתבכה

על פי הפרטים שהותרו לפרסום לבקשת ארגון "חוננו", האירוע החל לפני כחודש סמוך לכפר קוצרא, כאשר קבוצת ערבים תקפה רועי צאן יהודים שרעו באזור. בעקבות התקיפה, הוקפצו למקום כוחות ביטחון אזרחיים ויחידות צה"ל כדי לסייע לרועי הצאן ולהדוף את התוקפים. במהלך העימות שהתפתח במקום, נהרג אחד התוקפים הפלסטינים.

לוחם המילואים החשוד, בוגר מכינה קדם צבאית ששירת שירות קרבי משמעותי גם בתוך רצועת עזה, טוען באמצעות הגנתו כי פעל במסגרת תפקידו וכמענה לאיום המיידי שנשקף לרועי הצאן ולכוחות בשטח.

עו"ד נתי רום: "אף אחד מהפורעים לא נעצר"

עו"ד נתי רום המייצג את הלוחם מטעם ארגון "חוננו", תקף בחריפות את התנהלות רשויות האכיפה: "מדובר במצב הזוי. פורעים ערבים ניסו לפגוע ביהודים, התושבים קראו לכוחות הביטחון – ואף אחד מהפורעים הערבים לא נעצר ואף לא נחקר. רק חייל שמקדיש את חייו להגנה על המדינה מוצא את עצמו נחקר בשב״כ תחת צווים דרקוניים".

רום הוסיף וציין כי האירוע מתרחש בזמן שחמאס מוציא הודעות תמיכה בתושבי הכפר: "זהו מצב שבו הלוחם שלנו נעצר בזמן שהצד השני מקבל גיבוי מארגון טרור. אני קורא לרשויות לחזור בהן מיד מהפגיעה בלוחם הגיבור הזה ולאפשר לו את הזכויות הבסיסיות ביותר".

בארגון חוננו ובסביבת הלוחם עוקבים בדריכות אחר ההחלטה הצפויה הלילה בנוגע להמשך מניעת המפגש עם עורך דין, ומקווים כי ביום שני ישוחרר הלוחם לביתו.