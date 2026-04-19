מכה לבן גביר בערעור בעניינה של רינת סבן

הדיון בעליון בעניין הערער שהגיש השר בן גביר נגד הקידום של רינת סבן - נקבע לעוד חצי שנה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיש לבית המשפט העליון ערעור בעניין דרגתה של רינת סבן.

ההחלטה שהתקבלה היום בעניין, קובעת כי הדיון יתקיים בעוד כחצי שנה(!) בתאריך ה-8.10.2026. כלומר, הערעור לא נדחה על הסף, ולבנתיים בהינתן שסבן כבר קיבלה דרגת סנ"צ, ככל הנראה הערעור של בן גביר כבר לא יהיה משמעותי והדרגה לא תישלל ממנה.

נדגיש כי הדיון בעניינה יתקיים ימים ספורים לפני תאריך הבחירות - אם הן יתקיימו בזמנן.

נזכיר כי לפני כחודש, השר לביטחון לאומי הגיש ערעור לבית המשפט העליון נגד קידומה של הקצינה רינת סבן. המהלך מגיע לאחר שבית המשפט המחוזי חייב את השר לחתום על כתב המינוי של הקצינה אך השר סירב.

השר טוען בערעורו כי סבן היא קצינה שאינה ראויה לשאת בדרגה ובמשרה המיועדת לה. לטענתו המינוי אינו עולה בקנה אחד עם הערכים הנדרשים מקצינה בכירה במשטרת ישראל כיום.

"שר הוא לא חותמת גומי ולא יעשה שקר בנפשו", נכתב בהודעת השר. הוא הוסיף כי אין בכוונתו למנות את מי שעברה על החוק בהזדמנויות רבות ומתועדות.







