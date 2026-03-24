בן גביר לא חתם על קידומה של רפ"ק רינת סבן וערער לעליון

השר לביטחון לאומי הגיש ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לחייבו לחתום על המינוי. בן גביר טוען כי מדובר בקצינה לא ראויה שפגעה בזכויות נחקרים בעבר

השר לביטחון לאומי הגיש אמש (שני) ערעור לבית המשפט העליון נגד קידומה של הקצינה רינת סבן. המהלך מגיע לאחר שבית המשפט המחוזי חייב את השר לחתום על כתב המינוי של הקצינה אך השר סירב.

השר טוען בערעורו כי סבן היא קצינה שאינה ראויה לשאת בדרגה ובמשרה המיועדת לה. לטענתו המינוי אינו עולה בקנה אחד עם הערכים הנדרשים מקצינה בכירה במשטרת ישראל כיום.

בן גביר מבסס את טענותיו על קביעה קודמת של הרכב רחב בבית המשפט העליון. תשעה שופטים קבעו בעבר כי סבן פגעה פגיעה משמעותית וקשה בזכויותיהם הבסיסיות של נחקרים רבים.

"שר הוא לא חותמת גומי ולא יעשה שקר בנפשו", נכתב בהודעת השר. הוא הוסיף כי אין בכוונתו למנות את מי שעברה על החוק בהזדמנויות רבות ומתועדות.

הקצינה רינת סבן טענה בעתירה המקורית כי קידומה עוכב משיקולים זרים שאינם קשורים למקצועיותה. בית המשפט המחוזי קיבל את טענותיה וקבע כי על השר לאשר את המינוי המדובר לאלתר.

השר לביטחון לאומי טוען כי חובה עליו להפעיל שיקול דעת ערכי לפני כל חתימה על מינוי. לטענתו קצינה שפגעה בזכויות אזרח אינה יכולה לשמש בתפקיד פיקודי בכיר במערכת אכיפת החוק.

הדיון בבית המשפט העליון צפוי להתקיים בתקופה הקרובה ולעסוק בגבולות סמכותו של השר הממונה. פסק הדין המסתמן עשוי להשפיע על סדרת מינויים עתידיים במשרד לביטחון לאומי ובמשטרה כולה.