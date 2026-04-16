יועצו של חמינאי: "לטראמפ אין את האומץ שהיה להיטלר"

מוחסן רזאווי, יועצו הבכיר של המנהיג העליון באיראן, אמר כי "לטראמפ אין את האומץ שהיה להיטלר - הוא לא יודה בתבוסה ויתאבד"

מוחסן רזאווי, יועצו הבכיר של המנהיג העליון באיראן מוג'תבא חמינאי, השווה היום (חמישי) בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאדולף היטלר, וטען כי אם לטראמפ היה את האומץ שהיטלר הפגין בסיום מלחמת העולם השנייה - הוא היה מודה בתבוסה ומתאבד. עם זאת, רזאווי אמר כי הוא "לא חושב" שטראמפ יפעל כך.

"יש כרגע שתי אפשרויות לאיך המלחמה הזו תסתיים. הראשונה היא שהאמריקנים יעזבו, הם יקבלו את הדרישות שלנו ויעזבו הצידה. במקרה כזה הם יימלטו, אבל הם יגידו שטראמפ היה אמיץ" אמר רזאווי בראיון לערוץ "ממרי" האיראני. "אבל אין שום סיכוי שיהיה לטראמפ את האומץ שהיה להיטלר".

לטענתו, "כשהיטלר הפסיד במלחמה, הוא התאבד. אם יש לך אומץ, אתה מודה בתבוסה. לטראמפ אין את האומץ לעשות את זה, ובטח שאין לו את האומץ להתאבד".

"יש עוד אפשרות, אבל אני חושב שהיא פחות סבירה - והיא שהוא ימשיך במאמצים הנואשים שלו" סיכם רזאווי. "במצב כזה, התנאים בארה"ב יהפכו לכל כך קשים, שהאמריקנים עצמם יעצרו את טראמפ וישלחו אותו לכלא".