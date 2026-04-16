טראמפ שוחח עם נשיא לבנון: "הפסקת אש תוך שעות"

רגע אחרי שסירב לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא לבנון ג'וזף עאון שוחח בטלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ולפי הדיווחים, עודכן כי הפסקת אש עם לבנון צפויה תוך שעות

אחרי שסירב לשוחח עם נתניהו

אחרי שסירב לשוחח עם נתניהו

נשיא לבנון ג'וזף עאון שוחח בטלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - כך דווח כעת (חמישי) ברשת "MTV" הלבנונית. זאת לאחר שעאון סירב לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הדיווח ברשת "אל-ערביה", טראמפ הודיע לעאון בשיחתם כי הפסקת אש בלבנון "צפויה להיות מוכרזת תוך כמה שעות". בהמשך לשכת הנשיא בלבנון אישרה שטראמפ אמר לעאון כי "הוא מחוייב להיענות לבקשת לבנון להביא להפסקת אש בהקדם האפשרי".

במקביל, גורם ישראלי אמר לרשת רויטרס כי עשויים להכריז על הפסקת אש בלבנון כבר הלילה. בלשכת ראש הממשלה מסרבים להתייחס לדיווחים בשלב הזה.

כאמור, השיחה עם טראמפ מגיעה אחרי שעאון שוחח מוקדם יותר היום עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. על פי הדיווחים, רוביו הציע לצרף את נתניהו לשיחה, אך עאון סירב לעשות זאת.

גם בהודעה שפרסמה לשכת הנשיא לאחר סיום השיחה עם רוביו, ניתן לזהות שינוי קו בולט. בעוד לפני תחילת השיחות בוושיגנטון, בסביבת הנשיא הלבנוני שוחחו אפילו על אפשרות לקיום יחסים מלאים עם ישראל, כעת לאחר תחילת השיחות הטון נשמע שונה בהחלט.

מלשכת הנשיא נמסר כך: "עאון הודה לרוביו על המאמצים של וושינגטון להשגת הפסקת אש ותמיכתה בכלל, מטעמו, הדגיש רוביו את מחויבות ארה"ב להמשיך במאמצים להגיע להפסקת אש, ושלום וביטחון, בתוך לבנון". ישראל, איתה מתקיימים המגעים, לא הוזכרה כלל וכך גם האפשרות להסכם מקיף איתה.