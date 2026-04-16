סטירה מצלצלת: נשיא לבנון הודיע כי סירב לשיחה עם נתניהו

במה שניתן לתאר רק כעלבון מדיני לישראל וארה"ב, נשיא לבנון ג'וזף עאון הודיע כי לא יקיים שיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו, לאחר שטראמפ הודיע על כך ברשתות החברתיות

לאחר שפרסם מוקדם יותר הודעה לוחמנית עם שורה של דרישות לישראל, נשיא לבנון הודיע כעת אל ארצות הברית כי הוא לא ינהל שיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, שוחח טלפונית עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, כאשר רוביו הציע לצרף את ראש הממשלה נתניהו לשיחה, כפי שהודיע כבר מוקדם יותר הנשיא טראמפ, אך עאון סירב לצרף את ראש הממשלה נתניהו לשיחה.

הכתף הקרה מגיעה לאחר שמוקדם יותר, בהצהרה לאחר פגישה דיפלומטית, נשמע עאון לוחמני במיוחד והציב שורה של דרישות אל ישראל, כולל נסיגה מלאה מלבנון.

גם בהודעה שפרסמה לשכת הנשיא לאחר סיום השיחה עם רוביו, ניתן לזהות שינוי קו בולט. בעוד לפני תחילת השיחות בוושיגנטון, בסביבת הנשיא הלבנוני שוחחו אפילו על אפשרות לקיום יחסים מלאים עם ישראל, כעת לאחר תחילת השיחות הטון נשמע שונה בהחלט.

מלשכת הנשיא נמסר כך: "עאון הודה לרוביו על המאמצים של וושינגטון להשגת הפסקת אש ותמיכתה בכלל, מטעמו, הדגיש רוביו את מחויבות ארה"ב להמשיך במאמצים להגיע להפסקת אש, ושלום וביטחון, בתוך לבנון".

ישראל, איתה מתקיימים המגעים, איננה מוזכרת כלל וכך גם האפשרות להסכם מקיף איתה.