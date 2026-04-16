הסיוט של כל הורה: ידין גלמן על מצוקת בנו - "התעורר בבהלה"

בכי, הקאות וחיפוש אחר הממ"ד: ידין גלמן מתאר את הלילה המטלטל של בנו הפעוט שחשב שצ'קלקה של אמבולנס היא מתקפת טילים. "הוא פשוט לא מבין שזו לא אזעקה"

השחקן ידין גלמן, שסיפור פציעתו הקשה בקרבות ה-7 באוקטובר נגע בלבבות רבים, שיתף השבוע מונולוג חשוף ומטלטל על מחיר המלחמה שמשלם הדור הצעיר ביותר. בסרטון שהעלה, תיאר גלמן רגע של חוסר אונים מוחלט מול בנו בן השנה ושמונה חודשים, יונתן.

הפעוט התעורר בבהלה משנתו לקול "צ'קלקה" של אמבולנס שעבר ברחוב. עבור יונתן הקטן, האורות המהבהבים לא סימלו עזרה, אלא סכנה קיומית. בבכי עז הוא החל להצביע לעבר הממ"ד, משוכנע שמדובר באזעקה. "ניסיתי להסביר לו שזה רק אמבולנס, אבל הוא לא מבין מה זה אומר", שיתף גלמן בכאב. השיא הגיע כשיונתן הקיא מהלחץ, תגובה גופנית חריפה לחרדה שחווה.

"אין לי מושג לאן אני חותר עם זה", הודה גלמן, "אבל בטח יש מלא הורים שמתמודדים עם זה. מה עושים?". המילים הללו נגעו בעצב חשוף של הורים רבים בישראל, המגלים שהמלחמה נצרבה בגופם ובנפשם של ילדיהם עוד לפני שלמדו לדבר, והותירו את כולנו עם השאלה המהדהדת – איך משקמים תמימות שנסדקה בגיל כה צעיר?