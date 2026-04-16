שופטי נתניהו נכנסים לאירוע: "עד יום שני"

לאחר שביום שלישי האחרון הפרקליטות פנתה לבית המשפט, בבקשה לקבל לידה את חוות הדעת הסודית של השב"כ, לפיה נתניהו לא יוכל להעיד מטעמי ביטחון, כעת שופטי נתניהו הולכים צעד קדימה.

שופטי נתניהו הורו היום (חמישי) לשב"כ להודיע להם עד יום שני אם הם מוכנים להיעתר לבקשה.



נזכיר כי לטענת הפרקליטות, חוות הדעת לא הועברה אליה והיא אף לא קיבלה הודעה מוקדמת על הכוונה להגיש מסמך כזה, למרות שהוא עשוי להשפיע על אופן עדותו של נתניהו בבית המשפט.

מוקדם יותר היום, עו"ד עמית חדד ביקש שינויים בדיונים במשפט נתניהו. הוא ביקש שהדיון ביום ראשון יתחיל ב-11:30 – בהסכמת הפרקליטות – כיוון שהוא נמצא בבוקר בדיון אחר בשלום בפתח תקווה. מדובר בתיק של יועצי נתניהו על הטרדת פילבר כביכול.












