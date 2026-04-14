אורי אלמקייס עתר לבג"ץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד

המינוי בסכנה? אורי אלמקייס והתנועה לטוהר המידות, עתרו לבג"ץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד

אורי אלמקייס, הנער שגויס והופעל באישורו של רומן גופמן, ואז נעצר ע"י שב"כ ונחקר בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות, הגיש הבוקר (שלישי) עתירה לבג"ץ נגד מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה לראשות המוסד - בבקשה להוציא צו ביניים שיקפיא את המינוי.

העתירה הוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות.

נזכיר כי ביום ראשון השבוע, הוועדה המייעצת למינויים בכירים אישרה את מועמדותו של האלוף גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתפקיד ראש המוסד.

שלושת חברי הוועדה הצביעו בעד המינוי, בעוד יו"ר הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, התנגד וכתב דעת מיעוט. עם קבלת אישור הוועדה, חתם ראש הממשלה נתניהו על כתב המינוי של גופמן, שייכנס לתפקידו ב-2 ביוני לתקופה בת חמש שנים.



סיבה להסתייגותו של גרוניס מהמינוי היא כאמור פרשת הפעלתו של אורי אלמקייס למבצע השפעה, כשהיה בן 17. אלמקייס נעצר והוגש נגדו כתב אישום על עבירות ביטחון וריגול חמור, ועורכי דינו הצליחו להוכיח כי מי שהפעיל אותו היה גופמן. גופמן ניסה להתנער מהפעלתו של הנער, מה שהאפיל על בחירתו.



