יום הזיכרון התשפ"ו: מניין חללי מערכות ישראל עומד על 25,644

משרד הביטחון מפרסם את הנתונים הכואבים לקראת יום הזיכרון התשפ"ו. מאז השבעה באוקטובר התווספו למשפחת השכול למעלה מ-7,100 בני אדם. השנה, בצל המתיחות הביטחונית, הטקסים בבתי העלמין ייערכו בכפוף להנחיות פיקוד העורף

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשפ"ו (2026), מפרסם משרד הביטחון את הנתונים הרשמיים אודות מספר הנופלים ובני משפחות השכול. מניין חללי מערכות ישראל משנת 1860 ועד היום עומד על 25,644 נופלים.



השנה החולפת גבתה מחיר כבד, כאשר מיום הזיכרון התשפ"ה ועד היום התווספו 170 חללים למניין הנופלים, ובנוסף אליהם 54 נכי צה"ל שנפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו במהלך השנה כחללי מערכות ישראל.

מעגל השכול התרחב משמעותית, וכיום חיים במדינת ישראל 59,583 בני משפחות שכולות. נתון כאוב זה כולל בתוכו 8,420 הורים שכולים, 4,872 אלמנות, 14,430 ילדי חללים, 31,814 אחים, 12 ארוסות ו-35 אפוטרופוסים. מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, הצטרפו לא פחות מ-7,165 בני אדם למשפחת השכול.







אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון

לצד חללי מערכות ישראל, מפרסם הביטוח הלאומי נתונים קשים על הפגיעה באוכלוסייה האזרחית בעקבות פעולות טרור ואיבה. משנת 1851 ועד היום עומד מספר החללים האזרחיים על 5,313 , כאשר מאז קום המדינה נרצחו 4,587 אזרחים, מתוכם 810 ילדים.



אסון השבעה באוקטובר הותיר חותם דמים חסר תקדים, ומאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נרצחו 1,017 אזרחים. בשנה החולפת לבדה, מיום הזיכרון אשתקד ועד היום, נוספו לרשימה הכואבת 79 אזרחים שנרצחו בפעולות טרור.

הטרור הותיר מעגלי שכול רחבים, וכיום מטופלים בביטוח הלאומי 14,815 בני משפחה שכולים. מעגל כאב זה כולל 4,932 יתומים , 2,399 הורים שכולים , 1,088 אלמנות ואלמנים ו-6,396 אחים ואחיות שכולים.



הפגיעה האזרחית אינה מסתכמת רק בחללים; כיום חיים בישראל 99,156 אזרחים המוכרים כנפגעי פעולות איבה , כאשר קרוב למחציתם – 49,113 אזרחים – מוכרים כנכים בדרגות שונות. השפעתה של המלחמה ניכרת במיוחד בפריסה הגיאוגרפית, כאשר 72% מכלל הנפגעים (71,562 אזרחים) מתגוררים בדרום הארץ.

ערב יום הזיכרון: מניין חללי צה"ל עודכן ל-25,040

החלקות הצבאיות בהר הרצל צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון

מעבר להיערכות לטקסים, הוביל השנה משרד הביטחון מהלך היסטורי עם אישורו של תיקון לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, המוכר כ"חוק היתומים". החוק, שצפוי להיכנס לתוקף במאי הקרוב, מרחיב באופן משמעותי את הזכויות והמעטפת הניתנת ליתומי צה"ל, לאלמנות ולהורים שכולים. במקביל, הופעלו שורת שירותים חדשים, בהם תוכנית "לצידך" לתמיכה ב-45 אלמנות בהיריון ולאחר לידה , הוקמו למעלה מ-300 קבוצות תמיכה, והוכשרו 306 חלקות צבאיות חדשות.

בגזרת ההנצחה והדיגיטל, הרחיב המשרד את יישומון הניווט "נתיבי זיכרון" לכ-109 בתי עלמין צבאיים, המאפשר לאתר ולנווט אל קבריהם של למעלה מ-20,000 חללים. הציבור מוזמן גם השנה להדליק נר זיכרון וירטואלי באתר 'יזכור', ולכתוב הקדשות אישיות.



