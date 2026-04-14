יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יסמין מועלם

כולנו מכירים את הקול הרך, את השירים שנדבקים ללב ואת הווייב שלא דומה לאף אחד אחר - אבל מאחורי יסמין מועלם מסתתר סיפור דרך מסקרן במיוחד. לרגל יום הולדתה, חזרנו ל-10 תחנות מרכזיות בחייה.
1. ירושלים ופורטוגל
מועלם נולדה בירושלים, אבל כבר בגיל שנתיים עברה עם משפחתה לפורטוגל. אחרי כמה שנים חזרה לישראל - והתמקמה ביפו, עיר שהשפיעה עליה רבות.
2. אבא מוזיקאי - והחיידק עבר
היא לא הגיעה לעולם הזה במקרה. אביה מוזיקאי, והחיבור למוזיקה התחיל כבר מהבית - הרבה לפני הקריירה.
3. למדה אמנות פלסטית
בתיכון תלמה ילין היא בכלל למדה אמנות פלסטית.
4. נדדה בין מדינות בשביל ללמוד מוזיקה
ארה"ב, לונדון ואז רימון בישראל - הדרך שלה לא הייתה שגרתית. היא למדה מוזיקה בכמה מדינות שונות, נחשפה לסגנונות מגוונים - ורק אז חזרה לישראל. כל זה התגבש לסאונד הייחודי שלה.
5. הזכייה בתחרות
עוד לפני שהפכה לשם מוכר, היא כבר זכתה במקום הראשון בתחרות "שירימון" - סימן ראשון למה שיגיע בהמשך.
6. הפריצה עם "מסיבה"
השיר שהכניס אותה לפלייליסטים וללב של הקהל - והפך אותה מאמנית מבטיחה לשם שמדברים עליו בכל מקום.
7. לא מפחדת לחשוף רגש
השירים שלה אישיים, חשופים ולפעמים אפילו לא נוחים - וזה בדיוק מה שגורם לקהל להתחבר אליה.
8. שיתופי פעולה בולטים
לאורך הדרך עבדה עם שמות כמו טונה, שקל, טהר שפי, בן צור ואפילו עומר אדם - והצליחה להביא את הסאונד הייחודי שלה גם לתוך שיתופי פעולה שונים, בלי לאבד את הזהות.
9. בין קריירה למשפחה
לצד ההצלחה, היא גם אמא לשתי בנות - ומצליחה לשלב בין חיים אישיים לקריירה מוזיקלית בלי לאבד את האיזון.
10. זמרת השנה
בשנים האחרונות גם התארים הגיעו – כולל תואר זמרת השנה, שהפך את ההצלחה שלה לרשמית.
