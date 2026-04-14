יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יסמין מועלם

יסמין מועלם חוגגת יום הולדת - וזה הזמן להכיר את הדרך שעשתה מהילדות בין ירושלים לפורטוגל ועד להפיכתה לאחת הזמרות הבולטות בישראל. 10 עובדות שמגלות את הסיפור שמאחורי הקול

כ"ח ניסן התשפ"ו
יסמין מועלם

כולנו מכירים את הקול הרך, את השירים שנדבקים ללב ואת הווייב שלא דומה לאף אחד אחר - אבל מאחורי יסמין מועלם מסתתר סיפור דרך מסקרן במיוחד. לרגל יום הולדתה, חזרנו ל-10 תחנות מרכזיות בחייה.

1. ירושלים ופורטוגל

מועלם נולדה בירושלים, אבל כבר בגיל שנתיים עברה עם משפחתה לפורטוגל. אחרי כמה שנים חזרה לישראל - והתמקמה ביפו, עיר שהשפיעה עליה רבות.

2. אבא מוזיקאי - והחיידק עבר

היא לא הגיעה לעולם הזה במקרה. אביה מוזיקאי, והחיבור למוזיקה התחיל כבר מהבית - הרבה לפני הקריירה.

3. למדה אמנות פלסטית

בתיכון תלמה ילין היא בכלל למדה אמנות פלסטית.

4. נדדה בין מדינות בשביל ללמוד מוזיקה

ארה"ב, לונדון ואז רימון בישראל - הדרך שלה לא הייתה שגרתית. היא למדה מוזיקה בכמה מדינות שונות, נחשפה לסגנונות מגוונים - ורק אז חזרה לישראל. כל זה התגבש לסאונד הייחודי שלה.

5. הזכייה בתחרות

עוד לפני שהפכה לשם מוכר, היא כבר זכתה במקום הראשון בתחרות "שירימון" - סימן ראשון למה שיגיע בהמשך.

6. הפריצה עם "מסיבה"

השיר שהכניס אותה לפלייליסטים וללב של הקהל - והפך אותה מאמנית מבטיחה לשם שמדברים עליו בכל מקום.

7. לא מפחדת לחשוף רגש

השירים שלה אישיים, חשופים ולפעמים אפילו לא נוחים - וזה בדיוק מה שגורם לקהל להתחבר אליה.

8. שיתופי פעולה בולטים

לאורך הדרך עבדה עם שמות כמו טונה, שקל, טהר שפי, בן צור ואפילו עומר אדם - והצליחה להביא את הסאונד הייחודי שלה גם לתוך שיתופי פעולה שונים, בלי לאבד את הזהות.

9. בין קריירה למשפחה

לצד ההצלחה, היא גם אמא לשתי בנות - ומצליחה לשלב בין חיים אישיים לקריירה מוזיקלית בלי לאבד את האיזון.

10. זמרת השנה

בשנים האחרונות גם התארים הגיעו – כולל תואר זמרת השנה, שהפך את ההצלחה שלה לרשמית.

