הרמטכ"ל בערב יום השואה: "מעם נרדף הפכנו לכוח המגן החזק בהיסטוריה"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) הערכת מצב ואישור תוכניות להמשך המהלכים המבצעיים באיראן ובזירות נוספות עם פורום המטה הכללי. במהלך הדיון במוצב הפיקוד העליון, התייחס הרמטכ"ל למשמעות האסטרטגית וההיסטורית של המערכה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

"בעודנו ישובים במוצב הפיקוד העליון ומתכננים את המשך המערכה שאנו מצויים בה איני יכול שלא לחשוב ערב יום השואה עלינו ועל לוחמי צבא ההגנה לישראל - על גודל האחריות ההיסטורית המוטלת על כתפינו בתקופה הזו", אמר זמיר. הוא ציין כי 81 שנים חלפו מאז תום מלחמת העולם השנייה, וכי כעת ישראל נלחמת מלחמה אדירה ומשמעותית להסרת איומים קיומיים מהמדינה ומהעם היהודי.

בסקירתו המבצעית הדגיש זמיר את ההישגים מול המשטר בטהרן: "אנחנו מביסים את איראן ושלוחיה, פגענו בה קשות ומוטטנו את יכולותיה הצבאיות. המשטר באיראן, שקרא ופעל להשמדתנו הוא משטר דיקטטורי אכזרי - לא נרתענו ממנו, עמדנו על רגלינו ועל גורלינו והיכינו בהם". הוא הוסיף כי היום יש לעם היהודי כוח מגן עוצמתי וכי "לא נירתע מאויבנו - גורלינו בידינו".

הרמטכ"ל הביע גאווה בכוחות צה"ל ביבשה, באוויר ובים, והגדיר אותם ככוח המגן האיכותי והחזק ביותר בהיסטוריה היהודית. הוא חתם את דבריו במסר תקיף לקראת המשך הלחימה: "הערב, על אחת כמה וכמה, ראוי שנזכור את ששת המליונים ולצד זאת, נזכור את הזכות ההיסטורית שנפלה בחלקנו להגן בעוצמה על העם היהודי. המסר היוצא מכאן בערב יום השואה הוא חד וברור: לא נירתע! נישיר מבט לכל איום ונגדע אותו מבעוד מועד".