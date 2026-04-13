מפתיע: זה השם התנכ"י שבחרו דור טאוב ונויה אריאלי לבנם

דור טאוב ונויה אריאלי חגגו ברית לבנם הראשון וחשפו שם יוצא דופן שמשלב בין חדש למסורתי – עם מחווה מרגשת לסבא ז"ל

דור טאוב ונויה אריאלי פתחו היום פרק חדש ומרגש במיוחד בחייהם: השניים חגגו ברית לבנם הבכור - וחשפו לראשונה את שמו. השם שנבחר: שון שמשון.

שם אחד שמביא איתו שילוב לא שגרתי - מצד אחד עדכני, צעיר ורענן, ומצד שני עמוק, מסורתי ובעל משמעות משפחתית.

שם אחד - שתי עולמות

הבחירה בשם "שון" משדרת קו מודרני ונוכחי, כזה שמרגיש הכי 2026. אבל לצד זה, "שמשון" מחזיר אחורה - לשורשים, למסורת, לתנ"ך ולסיפור אישי הרבה יותר עמוק. למעשה, השם ניתן על שמו של סבו המנוח של דור - מחווה מרגשת שמוסיפה רובד של זיכרון ומשמעות לרגע השמח.

מהמסך - לחיים עצמם

כזכור, השניים הכירו בתוכנית הריאליטי "אהבה חדשה", שם נרקם הקשר שהוביל לאהבה אמיתית מחוץ למסך. מאז הם המשיכו יחד, עד לחתונה בספטמבר 2024 - וכעת, כאמור, גם להרחבת המשפחה.



