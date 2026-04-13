הותר לפרסום: 2 לוחמי צה"ל נפצעו בינוני, ו-6 נפצעו קל בלבנון

דובר צה"ל מסר כעת (שני) כי מוקדם יותר היום, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במרחב בו הם פועלים בדרום לבנון.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתם עודכנה.

מוקדם יותר היום, צה"ל אישר היום באופן רשמי כי למעלה מ-250 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חיזבאללה חוסלו בתקיפה הנרחבת בלבנון שנערכה ב-8 באפריל 2026, במסגרת מבצע שאגת הארי.



לפי נתוני אמ"ן ודובר צה"ל, מספר המחוסלים בביירות, בבקאע ובדרום לבנון חצה את רף ה-250, כאשר עשרות מהם חוסלו בלב הבירה הלבנונית. התקיפות הללו מהוות פגיעה מדויקת ורחבה במערכי הפיקוד והשליטה של ארגון הטרור.

גורם בכיר באמ"ן חשף את עוצמת המהלומה וציין כי בתוך דקה אחת נפגעו עשרות מפקדות של חיזבאללה וחוסלו מאות מחבלים. לדבריו, חיסולם של המפקדים המנוסים הביא לפגיעה אסטרטגית ורוחבית שהשפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון.



הגורם הוסיף כי מדובר במפקדים עם ניסיון וידע עשיר שנגדעו בבת אחת, וכי בצה"ל מגלים בכל יום מחבלים מחוסלים נוספים שכן טרם הסתיים אומדן ההשפעה המלא של המכה.

