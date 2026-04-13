דמעות של אושר: הכלה ראתה את החתן אחרי חודש בלבנון

שירן וולף ונחשון פלדמן היו אמורים להתחתן לפני חודש. אלא שאז פרצה המלחמה, נחשון גויס ללבנון ושירן לא ראתה אותו במשך חודש עד אתמול כשבא לכסות אותה לפני החופה. צפו

עין לא נשארה יבשה בחתונה של שירן וולף מירושלים עם בחיר ליבה נחשון פלדמן מהישוב מורשת.

החתונה של שירן ונחשון הייתה אמורה להתקיים לפני חודש, אבל המלחמה עם איראן גרמה לאיסור התכנסות ודחיית החתונה. החתן עצמו גויס ונלחם בלבנון.

לפי ההיתר המיוחד של הרבנות הראשית לקיים חתונות בספירת העומר בחודש ניסן, התחתנו אתמול השניים. שירן היא ממשפחה שכולה וגם החתן נחשון איבד חברים בקרב.

אתמול על כיסא הכלה, הייתה הפעם הראשונה בה ראתה שירן את נחשון והדמעות של האושר זלגו מעצמן.

דמעות של אושר. שירן ונחשון

במעמד החופה אותה ערך ראש ישיבת הר עציון הרב ברוך גיגי, הקדישה שירן את הדברים לאחותה רונית ז"ל שנפטרה בעקבות מחלת הדיכאון.

שירן וולף על אחותה רונית

נחשון ורונית וולף

לפני החופה הספיקה שירן גם לסיים מסכת מגילה

סיום מסכת מגילה לפני החופה




