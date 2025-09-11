מאות הגיעו לאירוע השנתי של עמותת 'שרק תחייך' לסיוע לאנשים במניעת אובדנות. האירוע נערך לרגל היום הבין-לאומי למניעת אובדנות. לצד משה ליאון הופיע על הבמה רביב כנר

לרגל היום הבין-לאומי למניעת אובדנות שהתקיים אתמול (ד') נערך האירוע השנתי של עמותת “שרק תחייך” לזכרה של רונית וולף ז"ל, עמותה המסבסדת טיפולים נפשיים לאנשים אובדניים שאין ביכולתם את האפשרות הכלכלית לשלם את הסכומים הנדרשים לטיפול.

מטרת הערב הייתה להעלות מודעות לנושא האובדנות, נושא שפעמים רבות נמנעים מלדבר עליו ואף מתביישים בו. את האירוע הנחה יועץ התקשורת ברק סרי שהטרגדיה נגעה גם בו, כשבתו יובל התאבדה לפני כשנה וחצי.

האירוע התקיים בתיאטרון ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים. האירוע המרכזי היה הופעה של הזמר רביב כנר, ולפניו נשאו דברים ראש עיריית ירושלים, משה לאון, סגנית ראש עיריית ירושלים, חגית משה, ועוד.

״מבחינתי הערב השיג את מטרתו – מאות בני נוער נהרו אל האולם וזכו להנות מהופעה מצוינת של רביב כנר אבל לצד זאת גם נחשפו לתכנים מצילי חיים״, משתף מאור וולף, מייסד העמותה.

עוד באותו נושא צה"ל מקים ועדה לבחינת מקרי התאבדות של משוחררים 20:13 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

״אובדנות היא נושא שפוגש רבים מאיתנו אבל משום מה מאוד מודחק. באירוע היה לנו חשוב לדבר בקול על הדבר וליצור שיח מכיל ומיטיב שגם יחלחל אל בני הנוער. לכן, במסגרת הערב עלתה גם פסיכולוגית העמותה, ד״ר מאיה יהון ברק, ושיתפה איך ניתן לזהות שאדם שרוי במצוקה נפשית, כיצד יש לפעול במקרים כאלו, ועוד.

זה נושא קשה ומורכב שלא תמיד נעים לדבר עליו אך לצערנו הוא נוכח בחיים ולכן בעיני הדבר הנכון וההכרחי הוא דווקא לתת לו במה, וכך עשינו. מרגש ומשמעותי מאוד לחשוב שאולי בזכות האירוע הצלחנו להעלות את המודעות לעניין, ובמידה מה לתת לבני הנוער כלים להתמודדות עם הקושי״.